به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های مرحله انتخابی لیگ قهرمانان فوتبال زنان آسیا در فصل ۲۰۲۷-۲۰۲۶ از مرداد آغاز می‌شود و خاتون بم به عنوان تنها نماینده فوتبال زنان ایران بار دیگر برای رسیدن به مرحله گروهی این مسابقات به میدان خواهد رفت. شاگردان مرضیه جعفری نخستین دیدار خود را روز دوشنبه ۲۶ مرداد برگزار می‌کنند مسابقه‌ای که آغازگر سومین حضور این تیم در معتبرترین رقابت باشگاهی فوتبال زنان آسیا خواهد بود.

سومین حضور آسیایی این بار از مرحله انتخابی

خاتون بم پس از حضور در دو دوره گذشته لیگ قهرمانان زنان آسیا این بار برای سومین مرتبه در این رقابت‌ها شرکت می‌کند. تفاوت این دوره با فصل قبل در مسیر صعود است. نماینده ایران که سال گذشته به لطف جایگاه ایران در رده‌بندی باشگاهی آسیا مستقیماً به مرحله گروهی رسیده بود این بار به دلیل تغییر سهمیه‌بندی مسابقات باید کار خود را از مرحله انتخابی آغاز کند مسیری که کوچک‌ترین لغزش در آن می‌تواند به حذف زودهنگام منجر شود.

فقط صدرنشین صعود می‌کند

کنفدراسیون فوتبال آسیا برای این فصل نیز مرحله گروهی را با حضور ۱۲ تیم برگزار می‌کند که ۶ تیم به صورت مستقیم در مرحله گروهی حضور دارند و ۶ تیم دیگر از دل رقابت‌های انتخابی راهی این مرحله خواهند شد.

در مرحله مقدماتی ۲۴ تیم در قالب ۶ گروه چهار تیمی به مصاف یکدیگر می‌روند و تنها تیم نخست هر گروه جواز حضور در مرحله گروهی را به دست می‌آورد. به همین دلیل هر سه مسابقه برای تیم‌ها حکم یک فینال را خواهد داشت و هیچ فرصتی برای جبران امتیازهای از دست رفته وجود ندارد.

هم‌گروهی با النصر سخت‌ترین آزمون خاتون

قرعه‌کشی رقابت‌ها خاتون بم را در گروه پنجم کنار زسکا تاجیکستان، النصر عربستان و اتحاد اردن قرار داده است. تمامی مسابقات این گروه به میزبانی شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار می‌شود.

روی کاغذ دیدار برابر النصر عربستان مهم‌ترین و دشوارترین مسابقه نماینده ایران محسوب می‌شود. باشگاهی که طی سال‌های اخیر با سرمایه‌گذاری گسترده روی فوتبال زنان به یکی از تیم‌های قدرتمند منطقه تبدیل شده است. البته میزبانی زسکا تاجیکستان و تجربه بین‌المللی اتحاد اردن نیز نشان می‌دهد خاتون برای صعود گروه ساده‌ای پیش رو ندارد.

از بحران مالی تا تثبیت شرایط

در حالی که حالا همه نگاه‌ها به آغاز رقابت‌های آسیایی دوخته شده تا همین دو هفته پیش حضور خاتون بم در این مسابقات در هاله‌ای از ابهام قرار داشت. مشکلات مالی و بلاتکلیفی وضعیت باشگاه نگرانی‌های زیادی درباره آینده این تیم ایجاد کرده بود و حتی زمزمه‌هایی درباره احتمال جدایی مرضیه جعفری سرمربی پرافتخار خاتون به گوش می‌رسید.

با این حال اکنون شرایط تغییر کرده است. ادامه حضور خاتون در لیگ برتر فوتبال زنان قطعی شده و شواهد نیز نشان می‌دهد مرضیه جعفری همچنان هدایت این تیم را بر عهده خواهد داشت تا پروژه حضور دوباره در آسیا را ادامه دهد.

مأموریت نقل‌وانتقالات پیش از آسیا

با وجود مشخص شدن وضعیت باشگاه خاتون در آستانه حضور در لیگ قهرمانان آسیا با چالش دیگری نیز روبه‌رو است. ترکیب این تیم نسبت به فصل گذشته دستخوش تغییر شده و تعدادی از بازیکنان از جمع بمی‌ها جدا شده‌اند.

در شرایطی که پنجره نقل‌وانتقالات تابستانی باز است و رسما کار خود را از یکم مرداد آغاز خواهد کرد مدیران و کادر فنی خاتون فرصت چندانی برای تکمیل تیم ندارند. رقابت‌های آسیایی پیش از آغاز فصل جدید لیگ برتر فوتبال زنان ایران برگزار می‌شود و همین موضوع باعث شده نماینده ایران ناچار باشد در مدت کوتاهی هم تیم خود را تقویت کند و هم بازیکنان جدید را به هماهنگی لازم برساند.

شروع مأموریت از ۲۶ مرداد

خاتون بم سومین حضور آسیایی خود را از دوشنبه ۲۶ مرداد آغاز خواهد کرد. حضوری که این بار با شرایطی متفاوت نسبت به فصل گذشته همراه است. نماینده ایران باید از مرحله انتخابی عبور کند و در گروهی دشوار برابر سه رقیب منطقه‌ای قرار بگیرد. با این حال تجربه سال‌های اخیر، حضور دوباره مرضیه جعفری و فرصت باقی‌مانده برای تقویت ترکیب عواملی هستند که می‌توانند امیدهای خاتون را برای رسیدن دوباره به مرحله گروهی لیگ قهرمانان زنان آسیا زنده نگه دارند.

برنامه دیدارهای خاتون در مقدماتی لیگ قهرمانان آسیا به شرح زیر است:



دوشنبه ۲۶ مرداد:

*خاتون ایران - زسکا تاجیکستان(ساعت ۱۸:۳۰)

پنج‌شنبه ۲۹ مرداد:

*النصر عربستان – خاتون ایران(ساعت ۱۵:۳۰)

یکشنبه یکم شهریور

*خاتون ایران – اتحاد اردن (ساعت ۱۵:۳۰)