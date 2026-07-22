حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد باقری ارومی درگفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت جدی گرفتن جهاد تبیین، اظهار کرد: یکی از مهمترین رسالتهای ائمه جمعه در شرایط امروز، تبیین صحیح واقعیتها، پاسخگویی به شبهات و مقابله با جریان دائمی شبههافکنی دشمن است؛ چراکه دشمن تلاش میکند با ایجاد ابهام، تحریف واقعیتها و وارونه نشان دادن دستاوردها، باورها و اعتماد مردم را هدف قرار دهد.
وی افزود: خطیب نماز جمعه باید در جایگاه یک تبیینکننده و روشنگر، مبانی انقلاب اسلامی، ارزشهای دینی، آرمانهای امام راحل و مسیر حرکت نظام اسلامی را برای مردم تشریح کند و در کنار آن، به عنوان یک مطالبهگر، پیگیر تحقق این مبانی در عرصههای مختلف جامعه باشد.
امام جمعه منطقه مرزی ارشق اردبیل با اشاره به اهمیت جهاد تبیین افزود: رسالت انبیای الهی و ائمه اطهار(ع) که جانشینان پیامبر اکرم(ص) بودند، تبیین و آشکار کردن حقیقت برای مردم بوده است و خداوند متعال نیز در قرآن کریم بارها بر اهمیت بیان حقایق و روشنگری تأکید کرده است.
اصل تبلیغ، همان تبیین حقیقت است
حجت الاسلام و المسلمین باقری ارومی با بیان اینکه اصل تبلیغ، همان تبیین حقیقت است، ادامه داد: در طول تاریخ همواره جبهه حق و باطل در مقابل یکدیگر قرار داشتهاند، اما از آنجا که جبهه باطل گاهی با ظاهری فریبنده و تبلیغات گسترده وارد میدان میشود، لازم است جبهه حق نیز با قدرت، منطق و روشنگری، حقیقت را برای مردم آشکار کند.
مقابله با شبهات یکی از وظایف مهم ائمه جمعه
وی خاطرنشان کرد: اگر تبیین بهموقع و درست انجام نشود، دشمن با استفاده از ابزارهای رسانهای خود تلاش میکند روایت مورد نظرش را جایگزین واقعیت کند. به همین دلیل، یکی از وظایف مهم ائمه جمعه، مقابله با شبهات، پاسخ به ابهامات و بیان صحیح مسائل برای جامعه است.
خطیب جمعه منطقه مرزی ارشق اردبیل با اشاره به نقش بیبدیل تبیین در واقعه عاشورا گفت: اهمیت تبیین به اندازهای است که اگر بعد از واقعه عاشورا، امام سجاد(ع) و حضرت زینب(س) به روشنگری و بیان حقیقت نمیپرداختند، ممکن بود این حادثه عظیم تاریخی دچار فراموشی یا تحریف شود.
امام جمعه منطقه مرزی ارشق اردبیل گفت: حضرت زینب(س) و امام سجاد(ع) با تبیین درست و بیان حقایق، اجازه ندادند روایت دشمن از عاشورا بر افکار عمومی غلبه کند و همین روشنگری باعث شد پیام عاشورا برای نسلهای مختلف باقی بماند. این موضوع نشان میدهد که در هر دورهای، تبیین حقیقت و مقابله با تحریف، یک ضرورت اساسی است.
وی با اشاره به شرایط جدید رسانهای اظهار کرد: در گذشته ابزار تبلیغ محدودتر بود و افراد برای انتقال پیام به مناطق مختلف سفر میکردند، اما امروز با گسترش رسانهها، فضای مجازی و شبکههای اجتماعی، میدان تبیین گستردهتر شده است.
حجتالاسلام و المسلمین باقری ارومی ادامه داد: امروز هر فرد و مجموعهای میتواند با استفاده از ظرفیت رسانهای، مخاطبان گستردهای داشته باشد. حتی برخی فعالان فضای مجازی و بلاگرها دارای مخاطبانی هستند که گاهی با رسانههای رسمی برابری میکند؛ بنابراین باید از این ظرفیتها برای بیان حقایق، پاسخ به شبهات و تقویت آگاهی عمومی استفاده کرد.
وی با تأکید بر اینکه دشمن به صورت مستمر در حال شبههپراکنی است، گفت: در برابر این هجمهها، باید افرادی مسئولیت تبیین را بر عهده بگیرند و ائمه جمعه به دلیل جایگاه اجتماعی و ارتباط مستقیم با مردم، یکی از مهمترین نقشها را در این عرصه دارند.
خطیب جمعه منطقه مرزی ارشق اردبیل با اشاره به تأکیدات رهبر شهید درباره جهاد تبیین اظهار کرد: ایشان همواره تأکید داشتند که نباید در بیان مسائل دچار اغراق شد، بلکه باید واقعیتها همانگونه که هستند برای مردم بیان شوند. خدمات، پیشرفتها و نقاط قوت کشور باید به درستی تبیین شود تا مردم شناخت دقیقتری از واقعیتها داشته باشند.
وی افزود: تبیین به معنای بزرگنمایی یا نادیده گرفتن مشکلات نیست، بلکه به معنای بیان منصفانه و واقعی مسائل است. باید هم نقاط ضعف را شناخت و برای اصلاح آن تلاش کرد و هم دستاوردها و موفقیتها را بیان کرد تا جامعه دچار ناامیدی و خودباختگی نشود.
حجتالاسلام والمسلمین باقری ارومی بیان کرد: واقعیتهای کشور را نباید تنها با گذشته مقایسه کرد، بلکه باید مسیر حرکت، پیشرفتها، دستاوردهای علمی، فناوریها و توانمندیهای ایجادشده را برای مردم تبیین کرد. اگر این اقدامات به درستی بیان نشود، دشمن تلاش میکند با ایجاد احساس ناتوانی، روحیه خودباوری را در جامعه تضعیف کند.
نظر شما