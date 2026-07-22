صعود نرخ ارز و طلا در بازار؛ حواله دلار از مرز ۱۵۱ هزار تومان گذشت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مرکز مبادله ارز و طلای ایران و اتحادیه طلا و جواهر، نرخ فروش حواله دلار آمریکا در روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ با افزایش ۲۰۵ تومانی به ۱۵۱ هزار و ۱۲۰ تومان رسید. همچنین حواله یورو با رشد ۱۶۲ تومانی، ۱۷۲ هزار و ۳۸۵ تومان و حواله درهم امارات با افزایش ۵۶ تومانی، ۴۱ هزار و ۱۴۹ تومان معامله شد.

در بازار طلا نیز قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۸ میلیون و ۸۸۶ هزار تومان و هر مثقال طلا ۸۱ میلیون و ۸۱۰ هزار تومان اعلام شد. بهای هر اونس طلا در بازارهای جهانی نیز ۴۱۱۴ دلار است.

در بازار سکه، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۱۸۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و طرح قدیم ۱۸۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شد. نیم‌سکه ۹۶ میلیون تومان، ربع‌سکه ۵۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه یک‌گرمی ۲۸ میلیون تومان به فروش می‌رسد.