  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۶

صعود نرخ ارز و طلا در بازار؛ حواله دلار از مرز ۱۵۱ هزار تومان گذشت

صعود نرخ ارز و طلا در بازار؛ حواله دلار از مرز ۱۵۱ هزار تومان گذشت

نرخ دلار در مرکز مبادله و قیمت انواع سکه و طلا در بازار داخلی هم‌زمان با تحولات اقتصادی امروز با افزایش قابل‌توجهی همراه شد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مرکز مبادله ارز و طلای ایران و اتحادیه طلا و جواهر، نرخ فروش حواله دلار آمریکا در روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ با افزایش ۲۰۵ تومانی به ۱۵۱ هزار و ۱۲۰ تومان رسید. همچنین حواله یورو با رشد ۱۶۲ تومانی، ۱۷۲ هزار و ۳۸۵ تومان و حواله درهم امارات با افزایش ۵۶ تومانی، ۴۱ هزار و ۱۴۹ تومان معامله شد.

در بازار طلا نیز قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۸ میلیون و ۸۸۶ هزار تومان و هر مثقال طلا ۸۱ میلیون و ۸۱۰ هزار تومان اعلام شد. بهای هر اونس طلا در بازارهای جهانی نیز ۴۱۱۴ دلار است.

در بازار سکه، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۱۸۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و طرح قدیم ۱۸۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شد. نیم‌سکه ۹۶ میلیون تومان، ربع‌سکه ۵۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه یک‌گرمی ۲۸ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

کد مطلب 6896076
محمدحسین سیف اللهی مقدم

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها