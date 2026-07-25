مدافع استقلال خارج از تفکرات بختیاری زاده

به گزارش خبرنگار مهر، عارف غلامی مدافع تیم فوتبال استقلال که یک فصل دیگر از قراردادش با این باشگاه باقی مانده است، طی هفتههای اخیر در فهرست بازیکنان مازاد آبیپوشان قرار گرفته و اجازه حضور در تمرینات این تیم را پیدا نکرده است.
این در حالی است که با توجه به بسته بودن پنجره نقلوانتقالاتی استقلال، مدیران این باشگاه تمایلی به از دست دادن یک بازیکن تحت قرارداد خود ندارند و تلاش میکنند شرایط را به شکلی مدیریت کنند که ضرری متوجه باشگاه نشود.
در همین راستا، سهراب بختیاریزاده سرمربی استقلال اعلام کرده است که عارف غلامی در برنامههای فنی او جایی ندارد و تا زمانی که این مربی هدایت آبیپوشان را بر عهده داشته باشد، این مدافع شانسی برای حضور در ترکیب تیم نخواهد داشت.
از سوی دیگر، غلامی با توجه به داشتن قرارداد با استقلال، تمایلی به جدایی از این باشگاه ندارد و قصد دارد شرایط ادامه همکاری را بررسی کند. به همین دلیل، مذاکرات و رایزنیها میان مدیران استقلال و این بازیکن برای رسیدن به بهترین تصمیم ممکن ادامه دارد.
با توجه به شرایط موجود، باید دید در نهایت استقلال و عارف غلامی چه تصمیمی برای آینده همکاری خود خواهند گرفت؛ چرا که هم باشگاه به دلیل بسته بودن پنجره نقلوانتقالاتی نمیخواهد یک بازیکن قراردادی را از دست بدهد و هم این مدافع علاقهای به جدایی ندارد.
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