مهلت ۴۸ ساعته بختیاری زاده برای دو بازیکن استقلال

به گزارش خبرگزاری مهر، سهراب بختیاری‌زاده درباره آخرین وضعیت تیم، روند آماده‌سازی، نقل‌وانتقالات و برنامه‌های فصل پیش‌رو اظهار کرد: از حدود یک ماه پیش و طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، تمرینات تیم را آغاز کردیم. از همان ابتدا و بر اساس توافقی که با مدیریت باشگاه داشتیم، تصمیم گرفتیم از اشتباهات گذشته در فصل نقل‌وانتقالات درس بگیریم و اجازه ندهیم آن اشتباهات تکرار شود. هدف ما این بود که تحت تأثیر فضای رسانه‌ای و هیاهوی مجازی قرار نگیریم و در سکوت و آرامش، شاکله اصلی تیم را حفظ کنیم.

حفظ ستون اصلی تیم؛ اولویت نخست استقلال

از ابتدا می‌دانستیم پنجره نقل‌وانتقالات باشگاه بسته است و باز شدن آن کار بسیار دشواری خواهد بود. با وجود اینکه مدیریت باشگاه تمام تلاش خود را برای حل این موضوع انجام می‌داد، واقع‌بین بودیم و امید چندانی به جذب بازیکن جدید نداشتیم. به همین دلیل تصمیم گرفتیم با شرایط موجود کار را آغاز کنیم؛ با تکیه بر حفظ ستون اصلی تیم و در کنار آن، استفاده از جوانان مستعد و باانگیزه.

به جوانان اعتماد دارم، اما جوان‌گرایی اصول خودش را دارد

من هیچ‌گاه از اعتماد به بازیکنان جوان ترسی نداشته‌ام، اما استفاده از جوانان نیز اصول و قواعد خودش را دارد. یک بازیکن جوان زمانی بهتر رشد می‌کند که کنار بازیکنان باتجربه قرار بگیرد و در یک فضای مناسب فرصت پیشرفت پیدا کند.

از روز اول تلاش کردیم استقلال را از حاشیه‌ها و فضای غیرواقعی شبکه‌های اجتماعی دور نگه داریم. حفظ بازیکنانی مانند کوشکی، اسلامی، یاسر، روزبه و رامین از اولویت‌های ما بود، زیرا با توجه به شرایط پنجره نقل‌وانتقالات، می‌دانستیم شانس زیادی برای جذب بازیکن جدید نداریم.

سکوتم برای حفظ آرامش استقلال بود

در این مدت خیلی‌ها از من می‌پرسیدند چرا سکوت کرده‌ام. اگر سکوت کردم، تنها به خاطر حفظ آرامش تیم و دور نگه داشتن آن از حاشیه‌هایی بود که در سال‌های گذشته بیشترین آسیب را به استقلال زده است. سکوت همیشه به معنای رضایت از همه اتفاقات نیست، اما می‌دیدم مدیریت باشگاه با تمام توان برای بهبود شرایط تلاش می‌کند و هدف همه ما موفقیت استقلال است.

اعتقاد دارم اگر از موضوعی رضایت نداشته باشیم، دلیل نمی‌شود مسائل داخلی را به بیرون منتقل کنیم. اخلاق حرفه‌ای حکم می‌کند زمانی که مسئولیتی را می‌پذیریم، در کنار یکدیگر و در فضایی آرام برای بهتر شدن تلاش کنیم.

برای حفظ بازیکنان شخصاً وارد عمل شدم

در این مدت شخصاً برای حفظ بازیکنانی مانند کوشکی و یاسر با آنها صحبت کردم و همچنین چندین نوبت با رستم که مشکلاتی داشت، گفت‌وگو کردم. می‌دانم باشگاه نیز همزمان پیگیر وضعیت قرارداد آنها بود. خوشحالم که این بازیکنان به خاطر تعصب به پیراهن استقلال و احترام به هواداران، تصمیم گرفتند در کنار ما بمانند و از این بابت از آنها تشکر می‌کنم.

از بزرگ‌ترهای تیم انتظار بیشتری دارم

درباره روزبه و رامین نیز شخصاً پیگیر وضعیت آنها بوده‌ام و حتی با روزبه صحبت کردم. البته انتظار من از بزرگ‌ترهای تیم، به‌ویژه کاپیتان، بیشتر است و دوست داشتم زودتر از سایرین در کنار تیم باشند. باشگاه نیز پیگیر این موضوع است، اما با همه احترامی که برای آنها قائلم، بیش از روزهای یکشنبه یا دوشنبه نمی‌توانم منتظر بمانم، زیرا باید هرچه سریع‌تر تیم کامل خود را در اختیار داشته باشم.

جدایی جلالی و غلامی کاملاً فنی بود

در خصوص بازیکنانی که از تیم جدا شدند نیز باید تأکید کنم که جدایی جلالی و غلامی کاملاً با نظر فنی من انجام شد و هیچ ارتباطی به مسائل اخلاقی یا انضباطی نداشت. آنها از بهترین و حرفه‌ای‌ترین بازیکنان بودند، اما با توجه به اهداف تاکتیکی این فصل، احساس کردم فرصت بازی کمتری خواهند داشت. ترجیح دادم هم آنها در تیمی دیگر فرصت بیشتری برای بازی داشته باشند و هم این فرصت به جوانان مستعد استقلال داده شود.

منیر نخواست برگردد؛ خارجی فقط در حد استقلال

درباره منیر نیز باید بگویم او بازیکن بزرگی بود و ما به حضورش نیاز داشتیم، اما خودش تمایلی به بازگشت نداشت و به باشگاه اعلام کرده بود که به هیچ عنوان قصد بازگشت ندارد.

در مورد نازون و جنپو نیز باید بگویم متأسفانه کیفیت فنی مورد انتظار را نداشتند و اعتقاد دارم بهتر است این فرصت در اختیار بازیکنان داخلی قرار بگیرد.

البته اگر پنجره نقل‌وانتقالات باز شود، با تاجرنیا صحبت کرده‌ایم تا یک بازیکن خارجی بزرگ و تأثیرگذار جذب کنیم؛ بازیکنی که از همان ابتدا بتواند به تیم کمک کند و از نظر فنی سطحی بالاتر از بازیکنان داخلی داشته باشد، نه اینکه صرفاً عنوان بازیکن خارجی را یدک بکشد.



در این مدت افراد زیادی تلاش کردند استقلال را وارد حاشیه کنند، اما من و باشگاه اجازه این اتفاق را ندادیم و از این پس نیز نخواهیم داد.



از هواداران عزیز می‌خواهم همانند گذشته در کنار تیم باشند، زیرا ایمان دارم وقتی همه یکدل باشیم، می‌توانیم اتفاقات بزرگی را رقم بزنیم.





تعصب به پیراهن از هر قراردادی مهم‌تر است

یکی از مهم‌ترین درخواست‌های من از مدیریت باشگاه، توجه ویژه به تعصب بازیکنان نسبت به پیراهن استقلال بود. بازیکنی که بگوید در جای دیگری شرایط مالی بهتری دارد و قلبش با استقلال نیست، بهتر است از تیم جدا شود. شاید این تصمیم کار ما را سخت‌تر کند، اما باور دارم همدلی، تعصب و غیرت نسبت به پیراهن استقلال ارزشمندتر از هر موضوع دیگری است. با این حال، به هواداران قول می‌دهم همه اعضای تیم با تمام وجود برای موفقیت استقلال خواهند جنگید.

دستیار خارجی تا پیش از آغاز لیگ اضافه می‌شود

در خصوص دستیار خارجی نیز باید بگویم چند گزینه را بررسی کردیم و حتی با یکی از مربیان که سابقه فعالیت در فوتبال ایران را داشت و شناخت خوبی از شرایط لیگ داشت، به توافق نهایی رسیده بودیم، اما متأسفانه به دلیل اتفاقات اخیر کشور این همکاری منتفی شد. با این وجود، تلاش خواهیم کرد پیش از آغاز لیگ، یک دستیار خارجی توانمند به کادر فنی اضافه شود.

پیام پایانی به هواداران؛ کنار استقلال بمانید

در پایان باید بگویم هدف ما این است که استقلال را از تنش‌ها و آسیب‌هایی که طی ۱۰ تا ۱۲ سال گذشته متحمل شده، دور کنیم. این هدف تنها با آرامش، همدلی و کار کردن به دور از هیاهو محقق می‌شود. از هواداران عزیز نیز خواهش می‌کنم اسیر فضاسازی‌های مجازی و خواسته بدخواهان تیم نشوند و مانند همیشه با حمایت از استقلال و جوانان آینده دار این تیم، در مسیر موفقیت کنار ما باشند.