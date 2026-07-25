شرایط استقلال فاجعه بار است/ در فوتبال ایران پاسخگویی وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در حالی مراحل آماده‌سازی خود را برای حضور در فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر پشت سر می‌گذارد که آبی‌پوشان تاکنون فعالیت خود را در بازار نقل‌وانتقالات با جذب بهرام گودرزی، مدافع فصل گذشته آلومینیوم اراک، و محمد خلیفه، دروازه‌بان این تیم، آغاز کرده‌اند. علاوه بر این، مدیران باشگاه قرارداد محمدحسین اسلامی و علیرضا کوشکی را نیز تمدید کرده‌اند تا این دو بازیکن در فصل آینده هم با پیراهن استقلال به میدان بروند.

با این حال، استقلال همزمان با جذب چند بازیکن جدید، تعدادی از مهره‌های تأثیرگذار خود را نیز از دست داده است. یاسر آسانی، منیر الحدادی و رامین رضاییان از جمله بازیکنانی هستند که همکاری خود را با آبی‌پوشان به پایان رسانده‌اند و بر اساس آخرین شرایط، تمایلی به ادامه حضور در جمع شاگردان سهراب بختیاری‌زاده ندارند.

این در حالی است که استقلال در آستانه آغاز فصل جدید با پنجره نقل‌وانتقالاتی بسته مواجه است و مدیران باشگاه همزمان با تلاش برای رفع این محرومیت، به دنبال تکمیل فهرست بازیکنان مدنظر کادر فنی هستند تا این تیم با کمترین مشکل وارد رقابت‌های لیگ برتر و لیگ نخبگان آسیا شود.

شرایط استقلال فاجعه بار است

علی لطیفی پیشکسوت باشگاه استقلال در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص شرایط فعلی این تیم و بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی آبی‌پوشان اظهار داشت: اگر بخواهم شرایط فعلی استقلال را در یک کلمه توصیف کنم، باید بگویم «فاجعه‌بار» است. دلیل این موضوع هم کاملاً مشخص است؛ استقلال چند بازیکن خارجی خود را از دست داده و تیم از این بابت کاملاً ناقص شده است. پنجره نقل‌وانتقالاتی باشگاه هم متأسفانه بسته است.

وی ادامه داد: بازیکنان خارجی فصل گذشته استقلال، یکی دو نفرشان واقعاً به درد تیم می‌خوردند؛ مثل یاسر آسانی و منیر الحدادی که آنها هم از تیم جدا شدند. با شرایط فعلی و با توجه به وضعیتی که به وجود آمده، جذب بازیکنانی در این سطح به اعتقاد من تقریباً غیرممکن است. شرایط کشور پس از جنگ، وضعیت مالی استقلال و بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی باعث شده باشگاه نتواند مانند گذشته بازیکن جذب کند.

فصل سختی در انتظار استقلال است

لطیفی با اشاره به شرایط استقلال در فصل گذشته گفت: فصل گذشته استقلال از نظر مالی شرایط فوق‌العاده‌ای داشت و کمبود منابع مالی احساس نمی‌شد. بازیکنان گران‌قیمتی جذب شدند اما نتیجه مطلوب به دست نیامد. درست است که استقلال در مقاطعی صدرنشین جدول بود، اما مشکل اساسی این تیم نوسان شدید عملکرد و حاشیه‌های مختلفی بود که پیرامون باشگاه وجود داشت.

وی افزود: حالا تصور کنید همان بازیکنان هم دیگر در استقلال حضور ندارند، پنجره نقل‌وانتقالاتی هم بسته است و از طرف دیگر استقلال تنها در لیگ برتر بازی نمی‌کند، بلکه تنها نماینده ایران در لیگ نخبگان آسیاست. با این شرایط من فکر می‌کنم فصل بسیار سخت و حتی فاجعه‌باری در انتظار استقلال باشد.

پیشکسوت استقلال درباره عدم تمایل برخی از بازیکنان این تیم از جمله رامین رضاییان و روزبه چشمی گفت: اولین موضوعی که باید در نظر گرفت، شرایطی است که بعد از جنگ برای کشور به وجود آمد. نه تنها استقلال، بلکه سایر باشگاه‌ها هم دیگر شرایط مالی فصل گذشته را ندارند.

بازیکن ۱۰۰ میلیاردی نمی تواند ۲۰ میلیاردی شود

وی ادامه داد: بازیکنی که فصل گذشته قرارداد ۱۰۰ میلیارد تومانی امضا کرده، دیگر نمی‌تواند با ۲۰ یا ۳۰ میلیارد تومان قرارداد ببندد. به همین دلیل بازیکنان باتجربه در حال سبک و سنگین کردن شرایط هستند تا ببینند وضعیت مالی باشگاه‌ها به چه سمتی می‌رود. از طرفی بازیکنانی که سابقه حضور در جام جهانی دارند، طبیعتاً ارزش فنی و مالی بالاتری پیدا می‌کنند و به نظر من این بازیکنان در حال بررسی بهترین شرایط برای آینده خود هستند.

لطیفی در ادامه با انتقاد از نحوه برخورد با رامین رضاییان اظهار داشت: فصل گذشته اصلاً برخورد مناسبی با رامین رضاییان صورت نگرفت. به باور من ریکاردو ساپینتو فصل گذشته استقلال را نابود کرد. اگر بخواهم در یک جمله بگویم، همه چیز ناشی از لجبازی بود و متأسفانه سیستم مدیریتی باشگاه هم به گونه‌ای عمل کرد که هر تصمیمی ساپینتو می‌گرفت، بدون هیچ مقاومتی اجرا می‌شد.

استقلال سو مدیریت دارد

وی درباره احتمال تغییرات مدیریتی در استقلال نیز گفت: واقعیت این است که من اعتقاد دارم علی تاجرنیا انسان سالمی است و به سلامت کاری او اعتقاد دارم، اما معتقدم سوءمدیریت وجود داشت. اشکال اصلی این بود که همه امور به ساپینتو سپرده شد و مدیریت باشگاه در بسیاری از موارد مقابل تصمیمات او قرار نگرفت.

پیشکسوت استقلال خاطرنشان کرد: نتیجه این مدیریت را امروز می‌بینیم. بازیکنان خارجی قراردادهایی بستند که همه چیز به سود خودشان بود. امروز یاسر آسانی رفته اما باشگاه همچنان باید پول پرداخت کند. وضعیت داکنز نازون هم به همین شکل است و این مسائل نتیجه همان نوع قراردادهاست.

وی افزود: نکته عجیب این است که استقلال طی حدود ۱۰ سال گذشته نزدیک به هزار میلیارد تومان بدهی بالا آورده، اما حتی یک مدیر هم درباره این وضعیت پاسخگو نبوده است. متأسفانه هیچ‌کدام از مدیران قبلی نیامدند درباره عملکرد خود توضیح بدهند و این مسئله یکی از مشکلات بزرگ فوتبال ماست.

لطیفی در ادامه اظهار داشت: من فصل گذشته این موضوع را به مسئولان باشگاه هم گفتم. به آنها تأکید کردم که در فوتبال دنیا هم همه اختیارات را در اختیار سرمربی قرار نمی‌دهند. مگر ژوزه مورینیو از بزرگ‌ترین مربیان دنیا نیست؟ اما حتی در رئال مادرید هم وقتی درباره برخی بازیکنان اختلاف‌نظر وجود داشت، مدیریت باشگاه نقش خودش را ایفا می‌کرد و همه چیز را به سرمربی واگذار نمی‌کرد.

در فوتبال ایران پاسخگویی وجود ندارد

وی افزود: متأسفانه مشکل فوتبال ما این است که پاسخگویی وجود ندارد. منظورم این است هیچ مدیر بالادستی از مدیر پایین‌دستی پاسخ نمی‌خواهد و هیچ مدیری هم خودش را موظف به پاسخگویی نمی‌داند. اگر فقط هزینه‌های فصل گذشته استقلال را بررسی کنید، متوجه می‌شوید چه میزان هزینه‌های اضافی و پرتی وجود داشته است.

لطیفی ادامه داد: حتی اگر فرض کنیم مدیران باشگاه از نظر مالی سالم بوده‌اند و ریالی هم جابه‌جا نکرده‌اند، باز هم سوءمدیریت رخ داده و باید بابت آن پاسخگو باشند. سوءمدیریت هم مانند هر اشتباه دیگری باید مورد بررسی قرار بگیرد.

پیشکسوت استقلال در پایان گفت: امیدوارم هر اتفاقی که رخ می‌دهد، در نهایت به سود فوتبال ایران باشد. همچنین امیدوارم سایه جنگ برای همیشه از کشور دور شود، زیرا مردم تحت فشار هستند و فوتبال یکی از معدود دلخوشی‌های آنهاست. امروز فوتبال ایران با مشکلات زیادی روبه‌رو است؛ هیچ‌کس پاسخگوی نتایج نیست، اگر فسادی رخ بدهد کسی پاسخ نمی‌دهد و حتی افرادی که کاربلد هستند هم کنار گذاشته می‌شوند. این مشکلات هم در مدیریت دیده می‌شود و هم در بخش فنی و مربیگری. با وجود استعدادهای فراوان، فوتبال ایران باید یکی از قدرت‌های آسیا و حتی جهان باشد اما متأسفانه هر سال نسبت به گذشته افت می‌کنیم. امیدوارم شرایط فوتبال کشور هرچه زودتر اصلاح شود.