آغاز فصل جدید فعالیت های خواننده پاپ؛ «آرن» آلبوم «۱۹۹۷» را منتشر کرد

مهیار رجبپور تهیه کننده و مدیر تولید آلبوم «۱۹۹۷» در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز فصل جدید فعالیت های «آرن» خواننده پاپ در فرآیند تولید و عرضه آثار موسیقایی بیان کرد: به تازگی فصل جدید فعالیت های «آرن» خواننده موسیقی پاپ را آغاز کردیم که می توان او را به عنوان یکی از هنرمندان نسل جوان موسیقی قلمداد کرد که در حوزه خوانندگی، تنظیم، ترانه و آهنگسازی فعالیت می کند. هنرمندی که علاقهاش به موسیقی از سالهای کودکی آغاز شد و در حدود ۱۹سالگی، پس از سالها تلاش، یادگیری و کسب تجربه، قدم به عرصه حرفهای موسیقی گذاشت.
وی افزود: او در ادامه مسیر خود، در چندین قطعه مطرح و پرمخاطب، چه بهعنوان خواننده و چه در جایگاه آهنگساز و تنظیمکننده حضور پیدا کرد و بهتدریج توانست سبک و هویت مستقل خود را در موسیقی شکل دهد؛ هویتی که بر روایت احساسات واقعی، روابط عاطفی، دلتنگی، تردید، امید و تجربههای مشترک نسل امروز استوار است. مسیری که اکنون فصل تازهای از فعالیت حرفهای خود و ادامه مسیر موسیقی در قالبی جدیتر و حرفهایتر، همکاری با مجموعه ما را آغاز کرد. این همکاری به انتشار مجموعهای از قطعات تازه و در نهایت تولید نخستین آلبوم رسمی او با نام «۱۹۹۷» منتهی شده که نام آن از سال تولد آرن گرفته شده است.
این تهیه کننده و مدیر تولید گفت: به اعتقاد من آلبوم «۱۹۹۷» تنها نام یک آلبوم نیست؛ روایت هنرمندی از نسلی است که میان عشق و جدایی، ماندن و رفتن، امید و سردرگمی رشد کرده است. آلبوم «۱۹۹۷» مجموعهای هشتقطعهای و حاصل انتخاب بهترین آثاری است که آرن تا به امروز تولید کرده و تلاش شده هر یک از قطعات این مجموعه با بالاترین کیفیت ممکن و با نگاهی حرفهای به ترانه، آهنگسازی، تنظیم، میکس و مستر شکل بگیرد. این آلبوم در مجموع بازتابی از مسیر شخصی، عاطفی و هنری آرن تا امروز است؛ مسیری که تجربهها، دغدغهها و تغییرات او را در قالب هشت روایت موسیقایی متفاوت به تصویر میکشد.
رجب پور ادامه داد: برخلاف بسیاری از آلبومهایی که بر یک فضای ثابت و مشخص حرکت میکنند، «۱۹۹۷» خود را به یک حالوهوا یا سبک محدود نکرده و آرن در هر قطعه تلاش کرده حرف، روایت و تجربهای متفاوت را ارائه کند. در این مجموعه، قطعات احساسی و عاشقانه در کنار آثار ریتمیک، پرانرژی و متأثر از سلیقه موسیقایی نسل جدید قرار گرفتهاند؛ تنوعی که باعث میشود هر شنونده بتواند بخشی از احساسات و تجربههای خود را در یکی از قطعات آلبوم پیدا کند.
وی در رابطه با دیگر جزئیات آلبوم گفت: این آلبوم شامل هشت قطعه با نامهای «آخرین خداحافظی»، «فرودگاه»، «میخوام عاشق تو شم»، «گل رز»، «نه سفیدی نه سیاه»، «از کجا بگم»، «مثل قبل» و «یخ کردم ـ رمیکس» است. توضیح دیگر اینکه انتشار «۱۹۹۷» به دلیل شرایط و وقایع اجتماعی چندین بار به تعویق افتاد؛ اما آرن و تیم تولید ترجیح دادند این مجموعه در شرایطی منتشر شود که بتواند با تمرکز و کیفیتی درخور به دست مخاطبان برسد و خوشبختانه از از زمان انتشار، بازخوردهای مثبت فراوانی از سوی مخاطبان و دنبالکنندگان آرن دریافت کرده است.
به گفته رجبپور، برنامهریزی برای انتشار آثار جدید آرن در فاصله زمانی کوتاهی پس از انتشار آلبوم و همچنین فراهمسازی مقدمات برگزاری کنسرت این هنرمند در دستور کار قرار دارد.
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