به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی زاهددوست سه شنبه در مراسم تجلیل از خادمان نماز جمعه شهرستان دشتی اظهار کرد: با تکمیل چارت ستاد نماز جمعه، زمینه برای برنامه‌ریزی منسجم‌تر و استفاده از ظرفیت‌های مختلف در این مجموعه فراهم شده است.

وی با بیان اینکه تلاش داریم نماز جمعه شهرستان دشتی با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی، اجتماعی و خدماتی، الگویی متفاوت در سطح کشور باشد، افزود: نماز جمعه تنها محل اقامه نماز نیست، بلکه قرارگاهی فرهنگی و اجتماعی برای خدمت‌رسانی و پاسخگویی به نیازهای مردم است.

امام جمعه دشتی از تدوین سند ارتقای نماز جمعه شهرستان خبر داد و گفت: این سند با هدف ارتقای کیفیت برنامه‌ها، افزایش مشارکت اقشار مختلف مردم و بهره‌گیری از ظرفیت جوانان، نخبگان و بانوان در حال تدوین است.

زاهددوست همچنین از راه‌اندازی قریب‌الوقوع بانک ایده نماز جمعه خبر داد و افزود: فراخوان این طرح در حال انجام است و از همه صاحبان اندیشه و ایده دعوت می‌کنیم با ارائه پیشنهادهای نو، در پویاتر شدن برنامه‌های نماز جمعه مشارکت کنند.

وی تأکید کرد: از همه ظرفیت‌های نیروی انسانی شهرستان برای هرچه باشکوه‌تر و اثرگذارتر برگزار شدن نماز جمعه استفاده خواهیم کرد.

امام جمعه دشتی با دعوت از خیرین، مردم، مدیران و دستگاه‌های اجرایی برای مشارکت در تقویت زیرساخت‌های نماز جمعه گفت: انتظار داریم همه دلسوزان با همراهی و حمایت خود در رفع نواقص و توسعه امکانات این پایگاه مهم فرهنگی و اجتماعی سهیم باشند.