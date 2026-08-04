محمدرحمان سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت بررسی تمدید قرارداد امیر قلعه‌نویی اظهار کرد: بحث تمدید قرارداد با آقای قلعه‌نویی در دستور کار فدراسیون قرار دارد و این موضوع در جلسه آینده هیئت‌رئیسه بررسی خواهد شد. به طور قطع این نشست حداکثر تا یک هفته آینده برگزار می‌شود و تاریخ دقیق آن نیز از سوی ریاست محترم فدراسیون اعلام خواهد شد.

هیچ گزینه‌ای جز قلعه‌نویی مطرح نیست



وی در واکنش به انتشار برخی گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال حضور چهره‌هایی مانند جواد نکونام، یحیی گل‌محمدی یا فرهاد مجیدی روی نیمکت تیم ملی تصریح کرد: این اخبار هیچ پایه و اساسی ندارد. نه تنها نام این سه نفر، بلکه هیچ گزینه دیگری حتی در حد طرح موضوع نیز در جلسات هیئت‌رئیسه مطرح نشده است.

عضو هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال افزود: تمام تمرکز ما روی آقای قلعه‌نویی و برنامه‌هایی است که ایشان برای موفقیت تیم ملی در جام ملت‌های آسیا ارائه خواهند کرد و اکنون هیچ بحث دیگری در دستور کار وجود ندارد.

فینال جام ملت‌های آسیا را با همین نسل جوان می‌خواهیم

سالاری درباره برخی اظهارنظرها مبنی بر اولویت دادن به جوانگرایی نسبت به نتیجه‌گیری در جام ملت‌های آسیا گفت: ما چنین نگاهی نداریم که بخواهیم هدف حضور موفق در جام ملت‌های آسیا را فدای جوانگرایی کنیم.

وی ادامه داد: اتفاقاً امروز بسیاری از بازیکنان جوان فوتبال ایران به مهره‌های اصلی نقل‌وانتقالات باشگاه‌ها تبدیل شده‌اند و ارزشمندترین بازیکنان بازار فوتبال کشور، همین نفراتی هستند که طی سال‌های اخیر در تیم‌های ملی پایه و به ویژه تیم امید رشد کرده‌اند.



سالاری خاطرنشان کرد: فدراسیون فوتبال طی سال‌های گذشته با برنامه‌ریزی مناسب، تعداد زیادی از این بازیکنان را در رده‌های پایه پرورش داده است. اکنون زمان آن رسیده که همین بازیکنان جوان اما باتجربه، پیراهن تیم ملی بزرگسالان را بر تن کنند و با اتکا به توانایی‌های آنها برای کسب عنوان قهرمانی و مدال پرافتخار جام ملت‌های آسیا تلاش کنیم.

پاداش ۷۰ میلیاردی دوباره به قلعه‌نویی؟

عضو هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال درباره برخی اخبار مربوط به درخواست پاداش ۷۰ میلیارد تومانی دیگر برای امیر قلعه‌نویی نیز گفت: تاکنون چنین موضوعی در هیئت‌رئیسه مطرح نشده است و به همین دلیل توضیحی نیز درباره آن وجود ندارد.

مسیر المپیک از ناگویا می‌گذرد

سالاری در ادامه با اشاره به برنامه‌های تیم ملی امید اظهار کرد: قرعه‌کشی مسابقات انجام شده و برنامه فدراسیون برای این تیم کاملاً مشخص است. هدف اصلی ما، صعود به رقابت‌های المپیک است و بازی‌های آسیایی ناگویا نیز بخشی از همین مسیر محسوب می‌شود.

وی افزود: تیم ملی زیر ۲۳ سال از کادر فنی مجرب و بازیکنان بسیار بااستعدادی بهره می‌برد و اگر به دنبال افتخارآفرینی برای فوتبال ایران هستیم، باید شرایط لازم را برای حضور کامل بازیکنان در اختیار این تیم فراهم کنیم.

عضو هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال در پایان تأکید کرد: مهم‌ترین موضوع در این مقطع، ادامه همکاری و تعامل باشگاه‌ها با تیم ملی امید است. موفقیت این تیم، در نهایت به سود فوتبال ملی و حتی باشگاه‌های کشور خواهد بود. امیدوارم با همراهی سازمان لیگ و باشگاه‌ها، بازیکنان بدون مشکل در اختیار کادر فنی قرار بگیرند تا تیم ملی امید با تمام توان در بازی‌های آسیایی ناگویا حاضر شود و مسیر رسیدن به المپیک را با قدرت ادامه دهد.