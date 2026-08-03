به گزارش خبرنگار مهر، حسین بریمانی ظهر دوشنبه در مجمع عمومی سوارکاری استان با تقدیر از عملکرد هیأت سوارکاری استان اظهار کرد: با وجود محدودیت‌های زیرساختی، این هیأت توانسته اقدامات قابل توجهی در مسیر توسعه این رشته انجام دهد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ورزشی مازندران افزود: این استان با پیشینه درخشان در ورزش قهرمانی و برخورداری از استعدادهای فراوان، آمادگی دارد با حمایت فدراسیون به یکی از استان‌های پیشرو و پایلوت سوارکاری کشور تبدیل شود.

بریمانی همچنین با تشریح بخشی از دستاوردهای ورزش مازندران گفت: ورزشکاران استان در سال ۱۴۰۴ موفق به کسب ۴۸۳ مدال در ۳۶ رشته ورزشی شدند که نشان‌دهنده جایگاه ممتاز مازندران در ورزش کشور است.

در این مجمع، اسماعیل پهلوان معاون امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان مازندران و بشیر جعفری رئیس هیأت سوارکاری استان نیز گزارش‌هایی از عملکرد، برنامه‌ها و چشم‌انداز توسعه این هیأت ارائه کردند.

پیش از آغاز مجمع نیز رئیس فدراسیون سوارکاری به همراه مدیرکل ورزش و جوانان مازندران و معاون امور ورزش با حضور در یادمان شهید گمنام اداره کل، به مقام شامخ شهدا ادای احترام کردند.