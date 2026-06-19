حذف هر ۴ شمشیرباز اسلحه سابر ایران/ به مدال نزدیک هم نشدند

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان رقابت های روز نخست شمشمیربازی قهرمانی آسیا که از امروز (جمعه ۲۹ خرداد) در هند آغاز شد و در اسلحه سابر مردان، علی پاکدامن موفق به صعود به جدول ۱۶ نفره شد اما در این جدول به کار خود پایان داد.

این ملی پوش که در مرحله مقدماتی با نمایندگانی از سنگاپور، فیلیپین، هند، ازبکستان و هنگ‌کنگ همگروه بود با پیروزی برابر همه آنها از این مرحله صعود کرد. پاکدامن در اولین دور مرحله حذفی با قرعه استراحت روبرو بود و بدون بازی وارد جدول ۳۲ نفره حذفی شد. در این جدول، پاکدامن نماینده هنگ کنگ را ۱۵ بر ۱۱ شکست داد و وارد جدول ۱۶ نفره شد. او در این جدول با حریفی از کره جنوبی دیدار کرد و با متحمل شدن شکست ۱۵ به ۱۳ از دور رقابت ها کنار رفت.

پاکدامن در حالی در جدول ۱۶ نفر به کار خود پایان داد که پیش از او نیما زاهدی، محمد فتوحی و طاها کارگرپور از دور رقابت ها کنار رفته بوند.

طاها کارگرپور بعد از اینکه جدول مقدماتی را با ۳ برد و ۳ باخت به پایان رساند در جدول ۴۶ نفره حذفی برابر نماینده استرالیا ۱۵ بر ۱۰ پیروز شد و به جدول ۳۲ نفره رسید. او در این جدول برابر حریفی از ژاپن ۱۵ به ۹ باخت و حذف شد.

پیش از او، فتوحی و زاهدی به کار خود در بخش انفرادی قهرمانی آسیا پایان داده بودند. فتوحی بعد از اینکه جدول مقدماتی را با ۴ برد و ۲ باخت به پایان رساند، در جدول ۶۴ نفره حذفی برابر نماینده کویت ۱۵ به ۱۴ باخت و حذف شد. زاهدی هم در این جدول نتیجه رقابت با نماینده ژاپن را ۱۵ به ۹ واگذار کرد و حذف شد. او جدول مقدماتی را با ۲ برد و ۴ باخت تمام کرده بود.

ملی پوشان شمشیرباز اسلحه سابر ایران در حالی پیش از کسب مدال یا حتی نزدیک شدن به آن به کار خود در رقابت های قهرمانی آسیا پایان دادند که مدال برنز انفرادی این مسابقات را در کارنامه دارند. آنها در دوره پیشین این رقابت ها که سال گذشته به میزبانی اندونزی برگزار شد به خاطر شرایط جنگی در ایران غایب بودند اما در دوره قبل از آن، شمشمیربازی اسلحه سابر ایران توسط محمد رهبری صاحب مدال برنز انفرادی شد.

در آن دوره مسابقات، تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر ایران مدال نقره تیمی را هم به دست آورد.

امروز همچنین زهرا کارگر به عنوان تنها نماینده ایران در اسلحه فلوره زنان به مصاف حریفانش رفت. او که در جدول مقدماتی با حریفانی از قزاقستان، فیلیپین، کره‌جنوبی، هنگ‌کنگ و استرالیا همگروه بود، اصلا از این مرحله صعود هم نکرد.