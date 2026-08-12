به گزارش خبرنگار مهر، مِهراکارت فعالیت خود را با تمرکز بر ارائه خدمات اعتباری در حوزه کالاها و خدمات فرهنگی آغاز کرده است. این مجموعه، مدلی را برای اختصاص اعتبار فرهنگی از طریق همکاری با سازمانها، نهادها و شرکتها طراحی کرده است. در این مدل، اعتبار در اختیار کارکنان قرار میگیرد تا بتوانند از آن برای خرید کتاب، نوشتافزار، اسباببازی، صنایعدستی و استفاده از برخی خدمات فرهنگی و هنری از جمله سینما استفاده کنند. مهرا کارت در ادامه فعالیت خود، خدماتش را به فروشگاهها، مراکز فرهنگی و برخی پلتفرمهای فعال در حوزه فرهنگ و هنر گسترش داده و در رویدادهای فرهنگی نیز حضور داشته است. یکی از این رویدادها نمایشگاه ایراننوشت است که این مجموعه امسال برای چهارمین سال پیاپی کارگزاری بن خرید آن را بر عهده دارد. خدمات مهرا کارت در نمایشگاه امسال علاوه بر تهران، در ۹ مرکز استان دیگر نیز ارائه خواهد شد. تمرکز فعالیت مهرا کارت تاکنون بیشتر بر همکاری با سازمانها بوده است، با این حال این مجموعه برای نمایشگاه امسال در حال هماهنگی با مسئولان برگزاری است تا امکان استفاده عموم مردم از خدمات آن نیز فراهم شود. ارائه تسهیلات ویژه برای سازمانها، امکان خرید اقساطی و پرداخت بدون نیاز به همراه داشتن کارت فیزیکی از جمله خدماتی است که مهرا کارت در این دوره از نمایشگاه ایراننوشت ارائه خواهد کرد.
فاطمه تقوا، مدیر نشان مهرا کارت، از ادامه کارگزاری بن نمایشگاه ایراننوشت برای چهارمین سال پیاپی خبر داد و در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: مهرا کارت امسال برای چهارمین سال پیاپی کارگزاری بن نمایشگاه ایراننوشت را بر عهده دارد، با این تفاوت که امسال علاوه بر تهران، بهصورت همزمان در ۹ مرکز استان دیگر نیز به ارائه خدمات خواهد پرداخت.
تقوا، از برنامه این مجموعه برای ارائه خدمات به عموم مردم در نمایشگاه امسال خبر داد و گفت: تا کنون، تمرکز کسبوکاری مهرا بر همکاری با سازمانهای مختلف تعریف شده است؛ اما برای نمایشگاه امسال، طی هماهنگیهایی که با مسئولان برگزاری نمایشگاه خواهیم داشت، تلاش میکنیم امکان بهرهگیری از خدمات مهرا را برای عموم هممیهنان عزیزمان نیز فراهم کنیم.
مدیر نشان مهرا کارت، به تشریح ارائه خدمات مهرا کارت برای سازمانها پرداخت و تصریح کرد: تسهیلات و خدمات متنوعی برای سازمانها جهت تهیه بن خرید از نمایشگاه فراهم شده است که از جمله آنها میتوان به این موارد اشاره کرد: امکان بهرهگیری از ضرایب افزایشی در شارژ کارتهای مهرا، امکان پرداخت اقساطی ویژه سازمانها، امکان صدور مهراکارت بهصورت بانام و بینام و در مبالغ مختلف، امکان مشاهده و گزارشگیری از کلیه تراکنشهای صورتگرفته در داشبورد سازمانی،
او، افزود: همچنین خدمات دیگری از جمله امکان بهرهگیری از تخفیفهای ویژه در خرید از ویترین محصولات ویژه وباپلیکیشن مهرا، و فعال شدن امکان کشبک یا بازگرداندن بخشی از مبلغ تراکنش به کاربر پس از انجام خرید. با توجه به شرایط اقتصادی کشور، قدرت خرید افراد، بهویژه کارکنان و کارمندان، کاهش پیدا کرده است و با حمایت و پشتیبانی سازمانها و تهیه بن خرید از نمایشگاه، امکان و قدرت خرید کارکنان بهصورت قابل توجهی افزایش پیدا میکند.
تقوا، با اشاره به چشمانداز استقبال از نمایشگاه ایراننوشت امسال بیان کرد: با توجه به اینکه هر ساله کیفیت برگزاری نمایشگاه افزایش پیدا کرده و برندهای معتبر تولید داخل در نمایشگاه حضور پیدا میکنند و تنوع اجناسی که در نمایشگاه ارائه میشود قابل قبول است، پیشبینی میکنیم علیرغم مشکلات اقتصادی موجود در کشور، امسال استقبال ویژهای از نمایشگاه ایراننوشت از سوی سازمانها و مردم اتفاق بیفتد. مهرا نیز متناسب با شرایط اقتصادی مذکور، امکان خرید اقساطی از نمایشگاه را برای سازمانها و کارکنان ایشان فراهم نموده است.
مدیر نشان مهرا کارت، درباره نحوه تهیه مهرا کارت توسط سازمانها گفت: سازمانهایی که بنا دارند بن خرید از نمایشگاه را تهیه کنند، کافی است با شماره همراه ۰۹۰۱۱۱۶۳۸۲۵ تماس بگیرند یا به وبسایت mehracard.ir مراجعه کنند. همچنین، میزان شارژ مهراکارت به بودجه سازمانها بستگی دارد و هیچگونه محدودیتی در میزان مبلغ برای صدور و شارژ کارتها وجود ندارد؛ اما پس از اتمام اعتبار کارتها، این امکان برای کاربران مهرا فراهم است که مستقیماً خودشان مهراکارت خود را شارژ کنند و از تخفیفهای ویژه مهرا بهرهمند شوند.
او، درباره امکان پرداخت بدون همراه داشتن کارت افزود: پس از فعالسازی مهراکارت روی گوشی تلفن همراه، امکان پرداخت بدون کارت برای کاربران مهرا فراهم شده است؛ بنابراین به همراه داشتن کارت برای خرید در نمایشگاه ضرورتی ندارد و کاربران مهرا میتوانند پرداخت خود را از طریق اسکن رمزینههای موجود در غرفههای مختلف نمایشگاه انجام دهند. همچنین برای خرید از وبسایتها و فروشگاههای آنلاین طرف قرارداد مهرا، کافی است کاربران به وباپلیکیشن مهرا مراجعه کرده و پرداخت خود را از طریق درگاه پرداخت اینترنتی مهرا انجام دهند.
تقوا، در پایان، درباره تاثیر نوشتافزارهای ایرانی بر هویت دانش آموزان گفت: نمایشگاه ایراننوشت آنجا که بستری برای حضور تولیدکنندگان نوشتافزار ایرانی است، فرصت بسیار خوبی فراهم میکند تا خانوادهها در این نمایشگاه حضور پیدا کنند و از نوشتافزار ایرانی بهرهمند شوند؛ چراکه با توجه به نمادها و تصاویری که در تولید این نوشتافزارها مورد استفاده قرار گرفته است، این محصولات میتوانند تأثیر بسیار زیادی بر هویت دانشآموزان و در واقع بر مسئله فرهنگی مهم جامعه امروز ما داشته باشند.
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