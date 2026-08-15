۷.۲ میلیون زائر در دهه پایانی صفر به مشهد سفر کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی عسکری صبح شنبه در جلسه شورای اداری استان با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر صیانت از وحدت و پرهیز از تفرقه و تنازع سیاسی و برجسته کردن تفاوتهای اجتماعی، اظهار کرد: همانگونه که پیش از این مکرراً فرمودند، صیانت از وحدت و پرهیز از تفرقه و تنازع سیاسی و برجسته کردن تفاوتهای اجتماعی همگانی و البته نقش مسئولان و عناصر دلسوز و دلباخته انقلاب و امام در انسجام و یکپارچگی کشور مهمتر و حساستر است.
وی افزود: ستاد خدمات سفر استان به ریاست استاندار و کمیتههای خاص تشکیل شد و هر یک از معاونین استاندار مسئول یک کارگروه در این ستاد بودند و کمیتههای ذیل حوزه کاری خودشان را راهبری میکردند. ستاد اربعین و دهه پایانی صفر استان نیز به استناد یکصد و یکمین مصوبه از یکصد و چهل و چهارمین جلسه ستاد اربعین کشور، تغییر نام پیدا کرد و به ستاد اربعین و دهه پایانی صفر تبدیل شد. به همین دلیل قائممقام وزیر کشور که رئیس ستاد اربعین بودند، اکثر وقت خود را در مشهد سپری کردند و همافزایی بسیار خوبی نیز وجود داشت.
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۵، شروع فعالیت ستاد هفتم اردیبهشت، شروع فعالیتهای اجرایی ستاد استان چهاردهم مرداد و پایان فعالیتهای اجرایی ستاد بیستوششم مرداد قرار داده شده است. ستاد اجرایی در شش جلسه، ۷۵ مصوبه داشته و کمیتههای تخصصی نیز ۸۴ جلسه و جلسات شهرستانی ۴۴ جلسه برگزار کردهاند.
معاون فرهنگی و زیارت استانداری خراسان رضوی درباره خدمات اسکان و رفاه گفت: جمع کل واحدهای رسمی، دولتی و اضطراری، با امکانات و بدون امکانات، در مجموع آمادگی اسکان ۹۷۱ هزار و ۱۹۲ نفرشب در واحدهای رسمی، موقت و اضطراری را داشتیم که ۸۴۸ هزار و ۳۴۳ نفرشب از این ظرفیت در واحدهای رسمی و موقت و اضطراری پیشبینی شده بود. واقعیت امر این است که پیشبینی ما برای اسکان بیش از این بوده و به همین جهت باید اشاره کنم که ۵۱ درصد ظرفیت اسکان ما پر بود. البته بعضی از زائرین ترجیح داده بودند در قالب هیئتها و حسینیههای شهر خودشان اسکان پیدا کنند و بعضی از آنان حتی در خود حرم اسکان داشتند.
وی درباره حوزه حملونقل نیز اظهار کرد: ناوگان حملونقل جادهای با افزایش اتوبوسها به بیش از دو هزار و ۲۰۰ دستگاه و همچنین ناوگان ریلی با ۸۴ رام قطار تقویت شد و ظرفیت جابهجایی ۱۶ هزار نفر در شبانهروز افزایش پیدا کرد. در ناوگان هوایی و فرودگاهی نیز ظرفیت تا ۳۲۰ پرواز در شبانهروز تقویت شده بود، البته بنا به شرایطی در برخی از فرودگاهها اجازه پرواز در این حد داده نشد. همچنین انتقال و بازگشت زائران با قطار در مسیرهای مورد نظر انجام شد.
عسکری با تشریح اقدامات حوزه خدمات شهری گفت: در حوزه خدمات شهری، چهار هزار و ۴۳۰ چشمه سرویس بهداشتی، ۵۶ ایستگاه عملیاتی آتشنشانی با یک هزار و ۸۰۰ نیرو، هشت ایستگاه استقبال از زائرین و ۱۵ پایگاه راهنمای زائر با ۲۰۰ نفر راهنمای افتخاری راهاندازی و برپا شد. همچنین ۲۱۷ ایستگاه آبخوری و وضوخانه و در گزارش شهرداری یک هزار و ۳۸۰ شیر آب در نظر گرفته شده بود. خدمات حملونقل نیز با تقویت ناوگان کلانشهری و حدود ۴۵۰ دستگاه انجام شد.
وی ادامه داد: هلال احمر و نیروهای پزشکی و دانشجویان پزشکی نیز در این ارتباط انجام وظایف خاص خودشان را داشتند که از هلال احمر به خاطر خدماتی که در مناطق مختلف و حتی در بیابانها ارائه کردند، تشکر میکنم.
وی با اشاره به اقدامات نظارتی و تأمین اقلام اساسی گفت: ما هزار بازرس برای نظارت بر عملکرد کمیتهها و از جمله نظارت بر بازار، خرید و فروش و عرضه اقلام اساسی به کار گرفته بودیم. توزیع اقلام اساسی نیز توسط معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری انجام شد و برای عرضه همین موارد، اقلام لازم در اختیار موکبها و هیئتهای مذهبی قرار گرفت و در خود بازار نیز نظارت بر بازار توسط مجموعههای مربوط انجام میشد.
معاون فرهنگی و زیارت استانداری خراسان رضوی افزود: بیش از سه هزار دسته عزاداری و هیئتهای مذهبی از سراسر کشور در خیابانهای منتهی به حرم به انجام رسیده است. موکبهای خدماترسان در سطح استان دو هزار و ۵۰۰ موکب، در سطح شهر مشهد یک هزار و ۲۰۰ موکب و در سطح جادههای مواصلاتی ۳۰۰ موکب بوده است.
عسکری در پایان با اشاره به چالشهای موجود اظهار کرد: چالشهایی که پیش رو داریم، ظرفیت محدود و کیفیت نامطلوب راهها و جادههاست که به جهت فرسوده بودن، این مسئله ضعف جدی ایجاد میکند. همچنین ظرفیت پارکینگها و محدودیتهای آنها را داریم و این موارد در آمار و دادههای حملونقل نیز خود را نشان داده است. در بحث ظرفیتها نیز محدودیتهای خاص خودشان را دارند و با توجه به آمار و تجربه سه سال گذشته، این چالشهای اساسی باید مورد توجه قرار گیرد.
نظر شما