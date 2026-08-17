زمان بازگشت آدان به استقلال مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال به دلیل بسته بودن پنجره نقلوانتقالاتی نتوانست بازیکن جدیدی را برای فصل بیستوششم رقابتهای لیگ برتر به ترکیب خود اضافه کند. در همین راستا، بهرام گودرزی و محمد خلیفه که به عنوان دو خرید جدید استقلال محسوب میشوند، تا زمان باز شدن پنجره نقلوانتقالات راهی آلومینیوم اراک شدند.
در همین حال، مسئولان استقلال قصد داشتند آنتونیو آدان، دروازهبان اسپانیایی فصل گذشته این تیم، را بار دیگر به جمع آبیپوشان بازگردانند، اما این بازیکن نتوانست خود را به تهران برساند. با این حال، آدان پس از توافق با مدیران باشگاه قرار است از نیمفصل دوم رقابتها به استقلال اضافه شود.
آدان فصل گذشته به همراه حبیب فرعباسی دو دروازهبان استقلال بودند و در بیشتر دیدارها، این دروازهبان اسپانیایی در ترکیب اصلی آبیپوشان قرار میگرفت.
بر این اساس، استقلال در نیمفصل نخست فصل بیستوششم امکان استفاده از آدان را نخواهد داشت و این دروازهبان اسپانیایی از نیمفصل دوم به جمع شاگردان سهراب بختیاریزاده اضافه خواهد شد.
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