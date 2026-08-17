  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۴۲

زمان بازگشت آدان به استقلال مشخص شد

زمان بازگشت آدان به استقلال مشخص شد

دروازه بان اسپانیایی فصل گذشته تیم فوتبال استقلال قرار است در ترکیب این تیم برای فصل بیست و ششم قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال به دلیل بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی نتوانست بازیکن جدیدی را برای فصل بیست‌وششم رقابت‌های لیگ برتر به ترکیب خود اضافه کند. در همین راستا، بهرام گودرزی و محمد خلیفه که به عنوان دو خرید جدید استقلال محسوب می‌شوند، تا زمان باز شدن پنجره نقل‌وانتقالات راهی آلومینیوم اراک شدند.

در همین حال، مسئولان استقلال قصد داشتند آنتونیو آدان، دروازه‌بان اسپانیایی فصل گذشته این تیم، را بار دیگر به جمع آبی‌پوشان بازگردانند، اما این بازیکن نتوانست خود را به تهران برساند. با این حال، آدان پس از توافق با مدیران باشگاه قرار است از نیم‌فصل دوم رقابت‌ها به استقلال اضافه شود.

آدان فصل گذشته به همراه حبیب فرعباسی دو دروازه‌بان استقلال بودند و در بیشتر دیدارها، این دروازه‌بان اسپانیایی در ترکیب اصلی آبی‌پوشان قرار می‌گرفت.

بر این اساس، استقلال در نیم‌فصل نخست فصل بیست‌وششم امکان استفاده از آدان را نخواهد داشت و این دروازه‌بان اسپانیایی از نیم‌فصل دوم به جمع شاگردان سهراب بختیاری‌زاده اضافه خواهد شد.

کد مطلب 6919110
بهنام روان پاک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه