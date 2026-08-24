هشدار درباره تعارض منافع در کشاورزی استان سمنان؛ آب مدیریت شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مرتضی مطیعی صبح دوشنبه در دیدار با مدیرکل و مسئولان جهاد کشاورزی استان سمنان که به مناسبت هفته دولت در دفتر نماینده ولیفقیه در استان برگزار شد، بر ضرورت توجه به تأمین کالاهای مورد نیاز مردم، بهویژه کالاهای اساسی، تأکید کرد.
وی با بیان اینکه تأمین کالاهای اساسی در شرایط فعلی از اهمیت مضاعفی برخوردار است، اظهار کرد: مردم انتظار دارند در زمینه نوسانات قیمتی این کالاها نیز مدیریت لازم صورت گیرد.
امام جمعه سمنان تأمین نهادههای دام و طیور را یکی از دغدغههای فعالان این حوزه دانست و بر استفاده از ظرفیت تشکلهای صنفی در این زمینه تأکید کرد.
مطیعی افزود: دستگاههای متولی باید نقش مدیریتی، نظارتی و تسهیلگری خود را به نحو مطلوب ایفا کنند.
وی با اشاره به مشکلات کمبود آب در استان سمنان، انجام اقدامات مدیریتی و اصلاحی را در این زمینه ضروری دانست و گفت: اجرای این اقدامات میتواند به کاهش مشکلات و افزایش رضایتمندی مردم منجر شود.
نماینده ولیفقیه در استان سمنان همچنین بر ضرورت جلوگیری از ایجاد تعارض منافع در حوزه کشاورزی و سایر بخشها تأکید کرد و اظهار داشت: عدهای محدود صرفاً منافع خود را مدنظر قرار میدهند و به منافع ملی، مصالح کشور و نظام توجهی ندارند که این مسئله باید مورد نظارت متولیان امر قرار گیرد.
مطیعی توجه به ابعاد آموزشی در حوزه کشاورزی را زمینهساز افزایش درآمد فعالان این بخش و رونق اقتصادی استان دانست و بر ضرورت جایگزین کردن تولیدات کشاورزی آببر با تولیدات بهینه تأکید کرد.
وی در پایان گفت: برخی طرحهای در دست اقدام استان در بخش کشاورزی نیازمند جذب سرمایهگذار هستند که این موضوع نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
نظر شما