عزت اللهی و آزمون در ترکیب احتمالی شباب الاهلی مقابل الجزیره

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال شباب الاهلی امارات امروز شنبه ۱۵ شهریور در هفته چهارم لیگ برتر امارات موسوم به لیگ ادنوک از ساعت ۱۹:۴۵ به وقت تهران به مصاف الجزیره خواهد رفت.

رسانه اماراتی «۳۶۵scores» نوشت: شباب الاهلی که فصل جدید را قدرتمند آغاز کرده، در سه دیدار نخست خود به سه پیروزی دست یافته و با ۹ امتیاز در صدر جدول رده‌بندی قرار دارد. این تیم در دیدار برابر الجزیره به دنبال کسب چهارمین برد متوالی و حفظ صدرنشینی خود است.

آندره ژاردین سرمربی شباب الاهلی برای این دیدار ترکیبی از بازیکنان اصلی خود را در نظر گرفته که سردار آزمون، مهاجم ایرانی نیز در خط حمله این تیم حضور خواهد داشت.

ترکیب شباب الاهلی در این مسابقه به شرح زیر است:

* دروازه‌بان: حمد المقبالی

* خط دفاع: ریکلمه، رنان ویکتور، ایگور گومز و ماتئوس هنریکه

* خط میانی: سعید عزت‌اللهی و نمانیا ماکسیموویچ

* خط میانی هجومی: ژوئل‌هرم بالا، یوری سزار و فدریکو کارتابیا

* خط حمله: سردار آزمون

آزمون امیدوار است با گلزنی در این مسابقه، به روند موفق خود در فوتبال امارات ادامه دهد. شباب الاهلی در صورت کسب پیروزی در این دیدار، می‌تواند صدرنشینی خود را تثبیت کند.