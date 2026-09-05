آیت‌الله محمود رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فرا رسیدن سالروز ورود و شهادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها اظهار کرد: حضرت فاطمه معصومه(س) یکی از فرزندان برجسته امام موسی بن جعفر (ع) است که مقام و منزلت ویژه و ممتازی دارند؛ جایگاه و منزلتی که در روایات برای این بانوی گرامی بیانات بسیاری ذکره شده است.

زیارت حرم حضرت معصومه(س) سبب سعادت ابدی انسان می شود

رئیس موسسه امام خمینی(ره) بیان کرد: کریمه اهل بیت(ع) یکی از راویان احادیث است و احادیث را از پدر بزرگوار و ائمه(ع) نقل می‌کردند، سه امام معصوم(ع) به بیان منزلت و فضیلت ایشان پرداخته اند که شفاعت او همه شیعیان من وارد بهشت می شوند و امام رضا (ع) فرمودند هر کس حضرت معصومه (س) را زیارت کند، گویا مرا زیارت کرده است که این موضوع نشان دهنده عظمت این بانو است.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به جایگاه بی‌نظیر بانوی کرامت عنوان کرد: حضرت معصومه(س) به لحاظ تقرب به پیشگاه خداوند با سن کمی که داشتند به گونه ای اوج گرفتند که زیارت ایشان سبب سعادت ابدی انسان‌ها می‌شود ضمن اینکه این بانوی گرامی در بین امامزادگان ما تنها بانویی است که زیارت مخصوص و منقول از امام معصوم دارد و امام معصوم زیارت ایشان را با این تفصیل بیان کردند.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: حضرت موسی بن جعفر (ع) پدر بزرگوار بانوی کرامت در ملاقات مردم قم با ایشان و ملاحظه پاسخ هایی که حضرت معصومه (س) به پرسش های مردم داده بودند، سه بار فرمودند «فداها ابوها پدرش فدای او باد».

آیت الله رجبی ادامه داد: کریمه اهل بیت(س) یک بانوی ولایت مدار و عاشق امام رضا(ع) بودند و در این مسیر جان خود را بر طبق اخلاص نهادند که این موضوع از ویژگی های این بانو است.

حوزه علمیه یکی از برکات حضرت معصومه(س) است

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به کرامات حضرت معصومه(س) خاطرنشان کرد: در این زمینه کتاب‌هایی نوشته شده و در واقع می‌توان گفت حوزه علمیه با دانشمندانی که تربیت کرده است، یکی از برکات وجود حضرت فاطمه معصومه(س) است، یکی از این افراد امام راحل قدس سره است.