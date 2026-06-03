زنگ خطر برای طارمی و الکعبی/ جذب مهاجم برای المپیاکوس قطعی شد

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه المپیاکوس یونان در آستانه فصل ۲۷-۲۰۲۶ برنامه ویژهای برای تقویت خط حمله خود در نظر گرفته و با وجود حضور چند مهاجم مطرح در ترکیب این تیم، همچنان به دنبال جذب یک گلزن تمامعیار دیگر است.
رسانه «sportdog» یونان نوشت: در شرایطی که خوزه لوئیس مندیلیبار برای فصل پیش رو چهار مهاجم در اختیار دارد، مدیران المپیاکوس اعتقاد دارند که برای حضور قدرتمند در رقابتهای داخلی و اروپایی به یک مهاجم سطح بالا و تمامکننده نیاز دارند؛ بازیکنی که بتواند از همان ابتدای حضورش تأثیرگذاری خود را نشان دهد.
در حال حاضر ایوب الکعبی، مهدی طارمی، کلیتون و رومان یارمچوک گزینههای خط حمله این تیم محسوب میشوند. الکعبی یکی از مهرههای کلیدی و تأثیرگذار المپیاکوس به شمار میرود و طی سالهای اخیر بارها توانایی خود را در گلزنی در دیدارهای حساس نشان داده است. طارمی نیز به عنوان یکی از خریدهای مهم باشگاه، تجربه و کیفیت بالایی را به خط حمله این تیم اضافه کرده است.
از سوی دیگر کلیتون با ویژگیهایی همچون سرعت و تحرک بالا به جمع مهاجمان المپیاکوس اضافه شده و یارمچوک نیز پس از پایان دوران حضور قرضی خود به این تیم بازگشته تا بار دیگر برای حضور در ترکیب اصلی رقابت کند.
حفظ تمامی این مهاجمان تا پایان پنجره نقلوانتقالات تابستانی دشوار خواهد بود. یارمچوک قرار است در دیدارهای مقدماتی تابستان فرصت بازی پیدا کند و مندیلیبار نیز به ادامه حضور او علاقهمند است. الکعبی همچنان مهاجم اصلی تیم محسوب میشود و درباره کلیتون نیز احتمال انتقال قرضی مطرح شده است. همچنین گفته میشود مهدی طارمی ممکن است با پیشنهاد قابل توجهی مواجه شود و آینده او همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.
مدیران المپیاکوس با وجود تعدد گزینههای هجومی، همچنان بر جذب یک مهاجم جدید اصرار دارند. آنها معتقدند فصل آینده با توجه به حضور همزمان در لیگ یونان، جام حذفی و رقابتهای اروپایی بسیار فشرده خواهد بود و تیم برای مقابله با مصدومیتها، محرومیتها و حفظ رقابت درونتیمی به گزینههای بیشتری نیاز دارد.
بر همین اساس، هدف المپیاکوس جذب یک مهاجم کلاسیک و گلزن است؛ بازیکنی که از قدرت تمامکنندگی بالایی برخوردار باشد و بتواند بار گلزنی تیم را بر دوش بکشد. مدیران باشگاه در جستوجوی مهاجمی هستند که علاوه بر توانایی بالای گلزنی، شخصیت لازم برای تحمل فشار حضور در یکی از بزرگترین تیمهای یونان را نیز داشته باشد.
فهرست نقلوانتقالاتی المپیاکوس به چند گزینه محدود شده که از نگاه مدیران باشگاه میتوانند تفاوت را در خط حمله این تیم رقم بزنند. به همین دلیل انتظار میرود تحرکات این باشگاه در بازار نقلوانتقالات طی هفتههای آینده ادامه داشته باشد تا خط حملهای قدرتمند برای فصل ۲۷-۲۰۲۶ شکل بگیرد.
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