جایگاه کرمانشاه در تجارت با عراق باید حفظ شود

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه در نشست فعالان اقتصادی با هیأت اقتصادی مشترک عراق و ایران با حضور استاندار کرمانشاه، احسان باقرخانی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه، ضمن خیرمقدم به اعضای هیأت اقتصادی و فعالان بخش خصوصی، بر اهمیت ارتقای جایگاه اقتصادی استان تأکید کرد.

وی با اشاره به مباحث مطرح‌شده در نشست اختصاصی روز گذشته با اعضای هیأت اقتصادی، اظهار کرد: موضوعات و مطالبی که لازم بود در خصوص وضعیت اقتصادی استان و انتظارات برای ارتقای رتبه و جایگاه کرمانشاه مطرح شود، در آن جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه افزود: کرمانشاه سابقه و پیشینه قابل توجهی در حوزه تجارت با کشور عراق دارد و برای ما اهمیت دارد که جایگاه استان همچنان در میان استان‌های همجوار با عراق حفظ شود.

باقرخانی با بیان اینکه برای تقویت این جایگاه باید از ظرفیت فعالان اقتصادی استفاده کرد، گفت: حضور تجار و بازرگانان توانمند استان در این نشست فرصت مناسبی است تا از تجربه و ظرفیت آنان برای بهبود شرایط اقتصادی و تقویت مناسبات تجاری با عراق بهره گرفته شود.

وی ادامه داد: بخش مهمی از تلاش‌ها و دستاوردهای اقتصادی استان مرهون زحمات تجار، بازرگانان و فعالان بخش خصوصی است و باید زمینه‌ای فراهم شود تا دیدگاه‌ها و مطالبات این بخش به صورت مستقیم مطرح و مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: دولت و مجموعه دستگاه‌های اجرایی مباحث مربوط به حوزه اقتصادی را به طور مستمر پیگیری می‌کنند و در نشست روز گذشته نیز موضوعات مختلف مورد بحث قرار گرفت، اما در این جلسه ترجیح بر آن است که تریبون در اختیار فعالان بخش خصوصی قرار گیرد تا مطالب و دغدغه‌های خود را مطرح کنند.

باقرخانی در پایان با قدردانی از حضور اعضای هیأت اقتصادی و مسئولان استان، ابراز امیدواری کرد این نشست به نتایج مطلوبی برای کرمانشاه منجر شود و گفت: امیدواریم در جریان این جلسه اتفاقات خوبی برای استان رقم بخورد.