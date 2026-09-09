به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه در نشست فعالان اقتصادی با هیأت اقتصادی مشترک ایران و عراق با حضور استاندار کرمانشاه، محمد عارف ابراهیمی، مدیر خانه معدن استان کرمانشاه، بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های مرزی و تجاری استان برای تقویت روابط اقتصادی با عراق تأکید کرد.

وی با خیرمقدم به هیأت اقتصادی ایران و عراق و فعالان اقتصادی حاضر در نشست، اظهار کرد: ظرفیت‌های موجود در روابط تجاری ایران و عراق می‌تواند زمینه‌ساز تغییرات و تحولات مثبت در اقتصاد استان کرمانشاه شود و باید موانع موجود در مسیر فعالیت‌های تجاری با جدیت مورد بررسی قرار گیرد.

مدیر خانه معدن استان کرمانشاه با اشاره به ظرفیت تاریخی مرز خسروی گفت: بر اساس اسناد موجود، تجارت در این مرز سابقه‌ای طولانی دارد و روابط تجاری از حدود ۹۰ سال گذشته در این منطقه برقرار بوده است.

ابراهیمی افزود: مرز خسروی با توجه به پیشینه تاریخی خود می‌تواند تداعی‌کننده پیوند «زیارت و تجارت» با کشور عراق باشد و لازم است ظرفیت‌های آن در مسیر توسعه اقتصادی استان بیش از گذشته مورد استفاده قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت مرز پرویزخان تصریح کرد: این مرز نیز در دوره‌های مختلف توانمندی خود را در حوزه تجارت نشان داده و بازار و شرایط خاص خود را دارد که می‌تواند در صورت برنامه‌ریزی مناسب، نقش مؤثری در اقتصاد استان ایفا کند.

مدیر خانه معدن استان کرمانشاه با اشاره به ظرفیت بازار عراق گفت: بغداد با جمعیتی حدود هشت میلیون نفر و همچنین برخورداری از مسیرهای ارتباطی به سمت اردن و سوریه، ظرفیت قابل توجهی برای برنامه‌ریزی در حوزه صادرات محصولات صنعتی و تجاری دارد.

ابراهیمی ادامه داد: امکان انتقال کالا به صورت کامیونی و ریلی از ظرفیت‌هایی است که می‌توان برای توسعه صادرات به عراق از آن بهره گرفت و باید از استعدادها و ظرفیت‌های موجود در این مسیر به شکل مطلوب استفاده شود.

وی با اشاره به آمار تجارت کشور در سال ۱۴۰۴ گفت: صادرات کشور در این سال حدود ۸.۹ میلیارد بوده و میزان واردات نیز حدود ۵۶۰ میلیون بوده است و امیدواریم با برنامه‌ریزی مناسب، توازن بیشتری میان صادرات و واردات ایجاد شود.

مدیر خانه معدن استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: فعالان بخش خصوصی در حوزه صادرات و واردات آماده‌اند از فرصت ایجادشده برای شناخت دقیق‌تر ظرفیت‌ها و پیگیری مسائل و موانع تجاری استفاده کنند.

ابراهیمی در پایان با قدردانی از حضور مسئولان و هیأت اقتصادی ایران و عراق در کرمانشاه گفت: مردم کرمانشاه از مهمانان و همراهان اقتصادی خود استقبال می‌کنند و امیدواریم این نشست‌ها زمینه تقویت روابط اقتصادی و بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های استان در تجارت با عراق را فراهم کند.