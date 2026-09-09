رضا طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز برنامه‌های جشن عاطفه‌ها در استان کرمانشاه همزمان با سراسر کشور خبر داد و اظهار کرد: این رویداد ملی با شعار «آینده‌ساز باشیم» از ابتدای شهریورماه آغاز شده و تا اوایل مهرماه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: اجرای جشن عاطفه‌ها با همکاری دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها و به ویژه آموزش و پرورش انجام می‌شود و هدف اصلی آن تأمین لوازم و مایحتاج تحصیلی دانش‌آموزان نیازمند و فراهم کردن زمینه مشارکت مردم و خیران در این امر است.

مدیرکل کمیته امداد استان کرمانشاه گفت: از پنجشنبه ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۵ بیش از ۱۱۰ پایگاه ثابت و سیار در معابر و میادین شهری، دفاتر کمیته امداد امام خمینی(ره)، مراکز نیکوکاری و دیگر نقاط پیش‌بینی‌شده در سطح استان مستقر خواهند شد.

طاهری ادامه داد: دفاتر کمیته امداد و مراکز نیکوکاری از هم‌اکنون آماده دریافت کمک‌های مردمی هستند و شهروندان می‌توانند با مراجعه حضوری به این مراکز یا از طریق روش‌های غیرحضوری در جشن عاطفه‌ها مشارکت کنند.

وی با اشاره به مراحل دیگر اجرای این پویش خاطرنشان کرد: جمعه ۲۷ شهریورماه پایگاه‌های جمع‌آوری کمک در محل برگزاری نماز جمعه سراسر استان برپا می‌شود و در مرحله بعد نیز با هماهنگی آموزش و پرورش، جشن عاطفه‌ها در اوایل مهرماه در مدارس استان برگزار خواهد شد.

مدیرکل کمیته امداد استان کرمانشاه با تأکید بر ضرورت مشارکت گسترده مردم و خیران برای تأمین نیازهای تحصیلی دانش‌آموزان نیازمند، گفت: کمک‌های نقدی از طریق شماره کارت ۹۶۲۷-۹۹۱۸-۹۹۹۳-۶۰۳۷، شماره حساب ۰۱۰۹۳۹۰۹۳۹۰۰۹ و همچنین با شماره‌گیری کد دستوری #۰۸۳۸۸۷۷ قابل واریز است.

طاهری افزود: امکان مشارکت در این پویش از طریق وبگاه kermanshah.emdad.ir و همچنین مراجعه حضوری به پایگاه‌های جشن عاطفه‌ها، دفاتر کمیته امداد امام خمینی(ره) و مراکز نیکوکاری نیز فراهم شده است.

وی در پایان از مردم نیک‌اندیش، خیران و گروه‌های جهادی استان برای حضور در جشن عاطفه‌ها دعوت کرد و تصریح کرد: حمایت از دانش‌آموزان نیازمند، سرمایه‌گذاری برای ساختن آینده‌ای روشن است و هر میزان کمک می‌تواند گامی مؤثر برای تحقق عدالت آموزشی و توانمندسازی نسل آینده باشد.