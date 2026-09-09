آل اسحاق: توسعه تجارت با عراق پیوند مستقیم با امنیت و توسعه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه در نشست فعالان اقتصادی با هیأت اقتصادی مشترک عراق و ایران با حضور استاندار کرمانشاه، یحیی آلاسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق، با قدردانی از برگزارکنندگان این نشست اظهار کرد: تجارت منطقه، امنیت و توسعه کشور ارتباط مستقیمی با یکدیگر دارند و نمیتوان موضوع تجارت را صرفاً از منظر اقتصادی مورد توجه قرار داد.
وی افزود: اگر توسعه و امنیت کشور را دنبال میکنیم، باید به تجارت و توسعه روابط اقتصادی با کشورهای منطقه توجه ویژه داشته باشیم و استان کرمانشاه نیز به دلیل موقعیت جغرافیایی خود میتواند در این زنجیره و در سطح کلان کشور نقش مهمی ایفا کند.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با اشاره به هدفگذاری تجارت ۲۰ میلیارد دلاری میان دو کشور گفت: این رقم یک شعار نیست و آن را عددی واقعی میدانیم؛ چراکه حجم تعاملات و صادرات غیررسمی میان ایران و عراق نیز حدود ۱۴ تا ۱۵ میلیارد دلار برآورد میشود.
آلاسحاق با تأکید بر ضرورت ایجاد توازن میان صادرات و واردات ادامه داد: با توجه به شرایط امروز کشور، همانطور که باید برای توسعه صادرات برنامهریزی کنیم، لازم است توجه ویژهای نیز به واردات داشته باشیم.
وی تصریح کرد: تأمین کالاهای اساسی، مواد اولیه، قطعات و دیگر کالاهای مورد نیاز کشور از مسیر واردات باید در اولویت قرار گیرد و استان کرمانشاه با توجه به مرزها و ظرفیتهایی که در اختیار دارد، میتواند در این زمینه نقش مؤثری ایفا کند.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با اشاره به مسائل مربوط به تعهدات ارزی صادرکنندگان گفت: باید راهکارهای موجود برای ایفای تعهدات ارزی مورد بازنگری قرار گیرد و صرفاً به یک روش اکتفا نشود؛ زیرا کالایی که صادر میشود، در فرآیند تولید خود از ارز استفاده کرده و لازم است راهکارهای متناسب با شرایط تجارت با عراق مورد توجه قرار گیرد.
آلاسحاق با اشاره به تفاوت مقررات و شرایط اقتصادی عراق خاطرنشان کرد: در تعامل با کشوری مانند عراق که مقررات و شرایط آن دائماً در حال تغییر است، باید به اندازه کافی قدرت مانور و انعطاف در شیوههای اجرایی داشته باشیم تا بتوانیم متناسب با واقعیتهای موجود تصمیمگیری کنیم.
وی بر ضرورت ایجاد وحدت فرماندهی و تمرکز در سیاستگذاری و پیگیری مسائل تجاری ایران و عراق تأکید کرد و گفت: مشکلات مربوط به تجارت با عراق نباید به صورت پراکنده در دستگاههای مختلف تصمیمگیری شود و بهتر است مرکزی برای تصمیمگیری و پیگیری متمرکز این مسائل وجود داشته باشد.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق افزود: وجود سه اقلیم و مقررات و قوانین متفاوت در عراق یک واقعیت است، اما باید بتوانیم سیاستهای خود را با این شرایط تطبیق دهیم و برای مسائل موجود راهکارهای عملیاتی داشته باشیم.
آلاسحاق در پایان با تأکید بر اینکه توسعه تجارت با عراق باید بر پایه واقعیتهای موجود دنبال شود، گفت: اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق وظیفه خود میداند مشکلاتی را که از سوی فعالان اقتصادی منتقل میشود، پیگیری کند و در این مسیر آماده همکاری و همراهی با استان کرمانشاه و فعالان اقتصادی است.
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