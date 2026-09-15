حامد یامین‌پور عضو هیئت انتخاب پانزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم ۱۰۰ در گفتگو با خبرنگار مهر درباره کیفیت آثار ارسالی به این جشنواره هم از منظر سطح کیفی و هم مضامین و موضوعات گفت: جشنواره فیلم ۱۰۰ در حقیقت جشنواره ایده‌هاست؛ آنچه در این رویداد از جایگاهی ویژه برخوردار است، نوآوری و زاویه دید تازه‌ای است که فیلمساز نسبت به موضوعات روزمره و اطراف خود اتخاذ می‌کند. یک فیلمساز در بازه زمانی ۱۰۰ ثانیه‌ای باید بتواند ایده‌ای نو و دیدگاهی بدیع را ارائه دهد.

وی افزود: آثار امسال، همانند سال‌های پیش، نویدبخش ظهور استعدادهایی تازه بود. به نظر می‌رسد شماری از فیلمسازان خوش‌ذوق و مستعد، در صورت دریافت حمایت‌های لازم در زمینه‌های منتورینگ و مربی‌گری، می‌توانند مسیر فیلمسازی را با جدیت بیشتری دنبال کنند.

یامین‌پور درباره تاثیر جنگ در موضوعات اظهار کرد: به‌طور طبیعی، متأثر از وقایع یک سال اخیر کشور، بخش قابل‌توجهی از آثار به مضامین مرتبط با جنگ و حواشی آن پرداخته بودند. البته در این میان، آثاری با کیفیت پایین و همچنین آثاری با کیفیت مطلوب در این حوزه دیده می‌شد.

وی درباره رویکرد هیئت انتخاب برای انتخاب آثار گفت: باید گفت که با توجه به هدف اصلی جشنواره یعنی کشف استعدادهای سینمایی، توانایی فیلمساز در بیان ایده، از اولویت‌های اصلی ما بود. صرفا انتخاب موضوع یا داشتن ایده‌ای خوب برای انتخاب فیلم کافی نبود؛ بلکه نحوه پرداخت، ذوق کارگردانی و جنبه‌های هنری اثر نیز برای ما حائز اهمیت بود.

تهیه‌کننده «هتل بسیار بسیار عجیب» تاکید کرد: مسلما وظیفه هیئت انتخاب، داوری نهایی نیست؛ بلکه ما با رویکردی سهل‌گیرانه‌تر از هیئت داوران، به بررسی آثار می‌پردازیم تا سبدی متنوع برای داوری نهایی فراهم شود. وظیفه ما تأیید آثار دارای استانداردهای لازم برای حضور در جشنواره است.

این تهیه‌کننده اظهار کرد: با توجه به اینکه جشنواره ۱۰۰ با ایده سروکار دارد و مخاطبان عمدتا جوان هستند، آثار ارسالی نشان می‌داد که فیلمسازان جوان، نسبت به وقایع یک تا دو سال اخیر کشور و منطقه، چه نگاهی داشته‌اند. از آنجا که جنگ اخیر از حیث ماهیت با دفاع مقدس تفاوت داشت چرا که در دفاع مقدس نبرد عمدتاً در مرزها رخ می‌داد، اما جنگ اخیر در متن شهرها و زندگی روزمره جریان داشت، فیلمسازان نیز قصه‌های خود را در بستر زندگی شهری و روزمره روایت کرده‌اند. این رویکرد، هم به دلیل محدودیت‌های تولیدی و هم به‌سبب جذابیت دراماتیک و عاطفی فضاهای شهری، در آثار بازتاب یافته است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا مضامین جسورانه با رویکردهای انتقادی خاص نیز به جشنواره ارسال شده بود، گفت: با فیلمی مواجه نشدیم که بحث‌برانگیز یا خارج از چارچوب‌های معمول باشد.

یامین پور در پایان درباره داوری آثار تولیدشده با هوش مصنوعی توضیح داد: هیئت انتخاب با احتیاط و دقت ویژه به این آثار پرداخت زیرا هدف ما این بود که توانایی فیلمساز در بهره‌گیری از این ابزار نوین، به‌درستی سنجیده شود و در عین حال، اصالت خلاقیت، ایده‌پردازی و قصه‌گویی حفظ شود. ما هوش مصنوعی را صرفاً ابزاری می‌دانیم و بر این باوریم که خلاقیت انسانی و اصالت داستان، همچنان ارزشی بنیادین دارد. سعی کردیم نه در دام توانایی‌های فنی هوش مصنوعی گرفتار شویم و نه از داوری درست آن غافل بمانیم؛ اما در نهایت، داشتن قصه و ایده، معیار اصلی ما بود.