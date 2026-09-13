کشف کامیون ۳۰۰ میلیارد ریالی قاچاق و ۴۵ هزار لیتر گاز مایع در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، مأموران انتظامی و پلیس امنیت اقتصادی هرمزگان در چند عملیات جداگانه موفق به کشف یک دستگاه کامیون کشنده تریلی قاچاق، محموله ماشین‌آلات و تجهیزات تولید کفش و همچنین ۴۵ هزار لیتر گاز مایع فاقد اسناد و مدارک قانونی شدند.

کشف کامیون ۳۰۰ میلیارد ریالی قاچاق در بندر خمیر

سرهنگ علی عزیزیان در تشریح این خبر، بیان کرد: مأموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی کنجی شهرستان خمیر حین کنترل خودروهای عبوری محور خمیر به لارستان به یک دستگاه کامیون کشنده تریلی مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی خودرو را متوقف و پس از بررسی‌های فنی و استعلام از سامانه‌های پلیس دریافتند پلاک نصب شده بر روی این خودرو متعلق به کامیون دیگری بوده و خودرو مذکور به صورت غیرقانونی و قاچاق وارد کشور شده است.

جانشین فرماندهی انتظامی استان هرمزگان ارزش این کامیون قاچاق کشف شده را بنا بر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۳۰۰ میلیارد ریال عنوان و تصریح کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

کشف محموله ۱۰۰ میلیارد ریالی با اظهار خلاف واقع

سرهنگ محمدعلی عزتی در تشریح جزئیات این خبر، بیان داشت: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز مأموران پلیس امنیت اقتصادی مستقر در پلیس گمرک حین کنترل خروجی یکی از بنادر تجاری استان به یک دستگاه کامیون تریلی حامل کانتینر مشکوک شده و دستور توقف آن را صادر کردند.

وی افزود: در بازرسی دقیق از این کامیون، محموله ماشین‌آلات تولید کفش و لوازم جانبی و مجموعه CKD بدنه بربلینگ و دستگاه پرس به همراه متعلقات آن، متعلق به یک شرکت تجاری، کشف و توقیف شد.

این مسئول انتظامی استان، ادامه داد: بررسی‌های فنی و استعلام از سامانه‌های اطلاعاتی پلیس نشان داد شرکت مذکور در اقدامی مغایر با مفاد اظهارنامه گمرکی، اقدام به واردات اقلامی متفاوت از آنچه در اسناد رسمی درج شده بود، کرده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان هرمزگان، تصریح کرد: بر همین اساس محموله مذکور به دلیل اظهار خلاف واقع، قاچاق تشخیص داده شده و مشمول مقررات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار گرفت.

وی ارزش این محموله را بنا بر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۱۰۰ میلیارد ریال عنوان کرد و اظهار داشت: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و مالک این محموله قاچاق برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

گفتنی است، بر اساس قوانین جاری مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اظهار کالا به گمرک و یا ترخیص یا خروج کالا از اماکن گمرکی با ارائه مجوزها یا اسناد جعلی و یا مجوزهای باطل یا منقضی یا تکراری یا خلاف واقع یا متعلق به غیر یا تحصیل شده از طریق تبانی و یا تقلب به عنوان کالای قاچاق محسوب می‌شود.

کشف ۴۵ هزار لیتر گاز مایع قاچاق در میناب

سرهنگ آقاعلی یوسف‌وند در تشریح این خبر، گفت: مأموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی چغازردی حین کنترل و پایش خودروهای عبوری محور بندرعباس به میناب به یک دستگاه کامیون حامل گاز مایع مشکوک شده و دستور توقف آن را صادر کردند.

وی افزود: مأموران پس از متوقف کردن کامیون در بازرسی دقیق از آن مقدار ۴۵ هزار لیتر گاز مایع فاقد اسناد و مدارک قانونی کشف و ضبط کردند.

این مسئول انتظامی استان در ادامه، بیان داشت: طبق برآورد کارشناسان اقتصادی ارزش محموله کشف شده ۲۳ میلیارد ریال تعیین شده است که در این رابطه خودرو مذکور توقیف و پس از تشکیل پرونده به همراه متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان میناب با تأکید بر تداوم نظارت‌های هوشمند بر چرخه توزیع سوخت، اعلام کرد: برخورد با قاچاقچیان فرآورده‌های نفتی و اخلالگران نظام اقتصادی با جدیت در دستور کار انتظامی و دستگاه قضایی استان قرار دارد و از شهروندان درخواست می‌شود هرگونه موارد مشکوک در این زمینه را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.