https://mehrnews.com/x3d465 ۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۰۷ کد مطلب 6946292 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۰۷ ۱۹۷ شب حضور پرشور؛ تجدید بیعت مردم دیار آفتاب با رهبر انقلاب اراک- در این ویدئو ۱۹۷ شب حضور پرشور و تجدید بیعت مردم دیار آفتاب با رهبر انقلاب را ملاحظه میکنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6946292 کپی شد مطالب مرتبط یکصدو نود و دومین اجتماع شبانه مردم ساوه در لبیک به فرمان رهبری حضور با شکوه مردم دیار آفتاب در یکصد و نود و هشتمین شب بیعت با رهبری ۱۹۸ شب از اجتماع حماسی مردم خمین در تجدید بیعت با رهبری گذشت اجتماع شبانه مردم خمین در بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۷۰ رسید ۱۹۶ شب ایستادگی در عهد؛ تجدید پیمان مردم اراک با ولایت ادامه دارد طنین لبیک مردم خمین؛ ۱۹۶ شب وفاداری به آرمانهای رهبر معظم انقلاب میدان داری مردم ارومیه در اجتماع شبانه در حمایت از نیروهای مسلح برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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