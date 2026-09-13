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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۰۷

۱۹۷ شب حضور پرشور؛ تجدید بیعت مردم دیار آفتاب با رهبر انقلاب

۱۹۷ شب حضور پرشور؛ تجدید بیعت مردم دیار آفتاب با رهبر انقلاب

اراک- در این ویدئو ۱۹۷ شب حضور پرشور و تجدید بیعت مردم دیار آفتاب با رهبر انقلاب را ملاحظه می‌کنید.

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کد مطلب 6946292

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