به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای یزد، محمد راسترو با تشریح سازوکار بازار آب استان اظهار کرد: مبادلات در حال حاضر به صورت انتقال شارژ از چاه فروشنده به چاه خریدار انجام می‌شود و در هر معامله حداقل ۱۰ درصد از سهم آب صرفه‌جویی‌شده حفظ خواهد شد.

وی افزود: برای مبادلات آب با کیفیت‌های متفاوت نیز ضرایب مربوط اعمال می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی شرکت آب منطقه‌ای یزد گفت: بازار آب در چارچوب سند سازگاری با کم‌آبی استان و در کنار طرح‌های تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی، با هدف ایجاد اثربخشی مشترک میان برنامه‌های صرفه‌جویی، کاهش مصرف و افزایش بهره‌وری منابع آب راه‌اندازی شده است.

راسترو با اشاره به محدودیت منابع آب در یزد، استفاده از روش‌های نوین مدیریت منابع را ضروری دانست و بیان کرد: بازار آب طی دو سال گذشته در استان اجرا شده و می‌تواند به مدیریت منابع آب، حفظ آبخوان‌ها، تنظیم عرضه و تقاضا، کاهش تنش‌های اجتماعی ناشی از کمبود آب و افزایش بهره‌وری کمک کند.

صرفه‌جویی؛ مبنای مبادلات آب

وی ادامه داد: بازار آب با ایجاد سازوکاری رسمی و بازارمحور، به بهره‌بردارانی که از طریق صرفه‌جویی و افزایش بهره‌وری بخشی از آب در اختیار خود را آزاد می‌کنند، امکان می‌دهد منابع حاصل را در چارچوب ضوابط به متقاضیان عرضه کنند.

راسترو خاطرنشان کرد: منابع مالی حاصل از این مبادلات می‌تواند برای افزایش تاب‌آوری مالی کشاورزان در سال‌های خشک و سرمایه‌گذاری در مکانیزاسیون، سامانه‌های نوین آبیاری، آبیاری تحت فشار و تغییر الگوی کشت به سمت محصولات کم‌آب‌بر و دارای ارزش افزوده بیشتر استفاده شود.

وی ایجاد مشوق برای صرفه‌جویی و افزایش بهره‌وری را از اهداف این سازوکار عنوان کرد و گفت: تلاش می‌شود منافع حاصل از افزایش بهره‌وری، زمینه تداوم و توسعه اقدامات صرفه‌جویانه را فراهم کند.

بازار آب برای مقابله با معاملات غیررسمی

معاون برنامه‌ریزی شرکت آب منطقه‌ای یزد یکی دیگر از اهداف بازار آب را حذف واسطه‌گری و جلوگیری از شکل‌گیری بازارهای غیررسمی دانست و گفت: ایجاد سازوکاری رسمی و شفاف می‌تواند مبادلات منابع آب را در چارچوب ضوابط قانونی و نظارتی قرار دهد.

وی افزود: در بازار آب یزد امکان انتقال آب به صورت فرابخشی، از جمله میان بخش‌های کشاورزی و صنعت، و همچنین به صورت درون‌بخشی میان بهره‌برداران بخش کشاورزی وجود دارد.

تدوین سند صرفه‌جویی آب

راسترو از تدوین دستورالعمل صدور «سند صرفه‌جویی آب» خبر داد و گفت: این دستورالعمل با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در حال تدوین است و می‌تواند به ساماندهی و شفافیت بیشتر فرآیند ثبت و مبادله صرفه‌جویی‌های آبی کمک کند.

بازار آب نامتعارف در دستور کار یزد

وی همچنین از قرار گرفتن بازار آب نامتعارف در دستور کار استان خبر داد و اظهار کرد: این بازار با تمرکز بر منابعی مانند پساب و آب دریا و با پیگیری معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد در حال پیگیری است.

معاون برنامه‌ریزی شرکت آب منطقه‌ای یزد گفت: با توجه به تأکید برنامه هفتم توسعه بر استفاده از منابع آب نامتعارف، انتظار می‌رود فعالیت‌های استان در این حوزه نیز به‌زودی آغاز شود تا ظرفیت‌هایی مانند پساب و آب دریا در کاهش فشار بر منابع آب متعارف و مدیریت پایدار منابع مورد استفاده قرار گیرد.