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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۰۴

حفظ ۱۰ درصد صرفه‌جویی در هر معامله بازار آب استان یزد

حفظ ۱۰ درصد صرفه‌جویی در هر معامله بازار آب استان یزد

یزد - معاون برنامه‌ریزی شرکت آب منطقه‌ای یزد از اجرای بازار آب در استان و الزام حفظ حداقل ۱۰ درصد از سهم آب صرفه‌جویی‌شده در هر معامله خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای یزد، محمد راسترو با تشریح سازوکار بازار آب استان اظهار کرد: مبادلات در حال حاضر به صورت انتقال شارژ از چاه فروشنده به چاه خریدار انجام می‌شود و در هر معامله حداقل ۱۰ درصد از سهم آب صرفه‌جویی‌شده حفظ خواهد شد.

وی افزود: برای مبادلات آب با کیفیت‌های متفاوت نیز ضرایب مربوط اعمال می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی شرکت آب منطقه‌ای یزد گفت: بازار آب در چارچوب سند سازگاری با کم‌آبی استان و در کنار طرح‌های تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی، با هدف ایجاد اثربخشی مشترک میان برنامه‌های صرفه‌جویی، کاهش مصرف و افزایش بهره‌وری منابع آب راه‌اندازی شده است.

راسترو با اشاره به محدودیت منابع آب در یزد، استفاده از روش‌های نوین مدیریت منابع را ضروری دانست و بیان کرد: بازار آب طی دو سال گذشته در استان اجرا شده و می‌تواند به مدیریت منابع آب، حفظ آبخوان‌ها، تنظیم عرضه و تقاضا، کاهش تنش‌های اجتماعی ناشی از کمبود آب و افزایش بهره‌وری کمک کند.

صرفه‌جویی؛ مبنای مبادلات آب

وی ادامه داد: بازار آب با ایجاد سازوکاری رسمی و بازارمحور، به بهره‌بردارانی که از طریق صرفه‌جویی و افزایش بهره‌وری بخشی از آب در اختیار خود را آزاد می‌کنند، امکان می‌دهد منابع حاصل را در چارچوب ضوابط به متقاضیان عرضه کنند.

راسترو خاطرنشان کرد: منابع مالی حاصل از این مبادلات می‌تواند برای افزایش تاب‌آوری مالی کشاورزان در سال‌های خشک و سرمایه‌گذاری در مکانیزاسیون، سامانه‌های نوین آبیاری، آبیاری تحت فشار و تغییر الگوی کشت به سمت محصولات کم‌آب‌بر و دارای ارزش افزوده بیشتر استفاده شود.

وی ایجاد مشوق برای صرفه‌جویی و افزایش بهره‌وری را از اهداف این سازوکار عنوان کرد و گفت: تلاش می‌شود منافع حاصل از افزایش بهره‌وری، زمینه تداوم و توسعه اقدامات صرفه‌جویانه را فراهم کند.

بازار آب برای مقابله با معاملات غیررسمی

معاون برنامه‌ریزی شرکت آب منطقه‌ای یزد یکی دیگر از اهداف بازار آب را حذف واسطه‌گری و جلوگیری از شکل‌گیری بازارهای غیررسمی دانست و گفت: ایجاد سازوکاری رسمی و شفاف می‌تواند مبادلات منابع آب را در چارچوب ضوابط قانونی و نظارتی قرار دهد.

وی افزود: در بازار آب یزد امکان انتقال آب به صورت فرابخشی، از جمله میان بخش‌های کشاورزی و صنعت، و همچنین به صورت درون‌بخشی میان بهره‌برداران بخش کشاورزی وجود دارد.

تدوین سند صرفه‌جویی آب

راسترو از تدوین دستورالعمل صدور «سند صرفه‌جویی آب» خبر داد و گفت: این دستورالعمل با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در حال تدوین است و می‌تواند به ساماندهی و شفافیت بیشتر فرآیند ثبت و مبادله صرفه‌جویی‌های آبی کمک کند.

بازار آب نامتعارف در دستور کار یزد

وی همچنین از قرار گرفتن بازار آب نامتعارف در دستور کار استان خبر داد و اظهار کرد: این بازار با تمرکز بر منابعی مانند پساب و آب دریا و با پیگیری معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد در حال پیگیری است.

معاون برنامه‌ریزی شرکت آب منطقه‌ای یزد گفت: با توجه به تأکید برنامه هفتم توسعه بر استفاده از منابع آب نامتعارف، انتظار می‌رود فعالیت‌های استان در این حوزه نیز به‌زودی آغاز شود تا ظرفیت‌هایی مانند پساب و آب دریا در کاهش فشار بر منابع آب متعارف و مدیریت پایدار منابع مورد استفاده قرار گیرد.

کد مطلب 6946680

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    نظرات

    • میثم IR ۲۳:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
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      پاسخ
      انشالله مشکل بی آبی حل بشه

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