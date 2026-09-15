به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهمنامه همکاری راهبردی میان پژوهشگاه فضای مجازی و بنیاد ملی بازیهای ویدیویی با هدف توسعه مطالعات تخصصی، سیاستپژوهی، رصد تحولات و آیندهپژوهی زیستبوم بازیهای دیجیتال کشور به امضا رسید. با توجه به گسترش نقش بازیهای ویدیویی در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و فناورانه فضای مجازی، شناخت دقیق تحولات این حوزه و طراحی سیاستهای متناسب با آن، بیش از گذشته به یک ضرورت برای حکمرانی فضای مجازی کشور تبدیل شده است.
در همین راستا، پژوهشگاه فضای مجازی و بنیاد ملی بازیهای ویدیویی با امضای یک تفاهمنامه همکاری راهبردی، بر توسعه همکاریهای مشترک در حوزههای پژوهش، سیاستپژوهی، رصد، آیندهپژوهی و تولید دانش تخصصی درباره بازیهای دیجیتال تأکید کردند. این همکاری با تمرکز بر شناسایی و تحلیل مسائل راهبردی زیستبوم بازیهای دیجیتال کشور و فراهمکردن پشتوانه علمی برای تصمیمگیری و سیاستگذاری در این حوزه شکل گرفته است. بر اساس مفاد این تفاهمنامه، مطالعه و تحلیل روندها و تحولات بازیهای دیجیتال، شناسایی چالشها و ظرفیتهای زیستبوم بازی، انجام مطالعات سیاستی و آیندهپژوهانه، رصد فناوریهای نوظهور مؤثر بر صنعت بازی و حمایت از پژوهشهای مسئلهمحور، از جمله محورهای همکاری دو مجموعه خواهد بود. همچنین حکمرانی و تنظیمگری بازیهای دیجیتال، فرهنگ و جامعه، اقتصاد و صنعت بازی، فناوری و نوآوری و توسعه دانش و سرمایه انسانی از مهمترین حوزههای مورد توجه در این همکاری مشترک است.
تأکید بر پیوند پژوهش با سیاستگذاری
یکی از محورهای اصلی این همکاری، تقویت ارتباط میان ظرفیتهای علمی و پژوهشی کشور با نهادهای فعال در زیستبوم بازیهای دیجیتال است؛ بهگونهای که نتایج مطالعات و پژوهشهای تخصصی بتواند در شناخت مسائل، اولویتبندی موضوعات و طراحی سیاستهای مؤثر در این حوزه مورد استفاده قرار گیرد. پژوهشگاه فضای مجازی با مأموریت پژوهش، رصد، سیاستپژوهی و آیندهپژوهی در حوزه فضای مجازی، تلاش میکند ظرفیتهای علمی و نخبگانی را در خدمت شناخت مسائل و نیازهای راهبردی کشور قرار دهد. همکاری با بنیاد ملی بازیهای ویدیویی نیز در همین چارچوب میتواند به شکلگیری مطالعات منسجمتر درباره یکی از مهمترین و اثرگذارترین بخشهای زیستبوم دیجیتال کشور کمک کند.
در این چارچوب، رصد مستمر تحولات بازیهای دیجیتال، شناسایی روندهای نوظهور، تحلیل آثار اجتماعی و فرهنگی بازیها، بررسی ابعاد اقتصادی و فناورانه صنعت و مطالعه الزامات حکمرانی و تنظیمگری از جمله زمینههایی است که میتواند در قالب همکاری مشترک دو مجموعه دنبال شود. این تفاهمنامه همچنین زمینهای برای توسعه ارتباط میان پژوهشگران، سیاستگذاران و فعالان زیستبوم بازیهای دیجیتال فراهم میکند و میتواند به تولید دانش تخصصی و کاربردی برای مواجهه با مسائل و فرصتهای پیشروی این حوزه منجر شود.
گامی در جهت شکلدهی به پشتوانه علمی حکمرانی بازیهای دیجیتال
با توجه به سرعت بالای تحولات فناوری و تغییر مداوم الگوهای تولید، توزیع و مصرف بازیهای دیجیتال، سیاستگذاری در این حوزه نیازمند شناخت مستمر روندها و اتکا به مطالعات علمی و مسئلهمحور است. بر این اساس، همکاری پژوهشگاه فضای مجازی و بنیاد ملی بازیهای ویدیویی را میتوان گامی در جهت تقویت پشتوانه پژوهشی و سیاستی حکمرانی زیستبوم بازیهای دیجیتال کشور و استفاده هدفمند از ظرفیتهای علمی و تخصصی موجود در این حوزه دانست. قرار است ظرفیتهای مشترک دو مجموعه در ادامه این همکاری برای تعریف و اجرای پروژههای پژوهشی، مطالعات سیاستی، برنامههای رصد و آیندهپژوهی و تولید دانش تخصصی مورد استفاده قرار گیرد.
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