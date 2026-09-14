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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۰۷

امنیت پایدار در مرزهای پاوه تداوم می‌یابد

امنیت پایدار در مرزهای پاوه تداوم می‌یابد

کرمانشاه - فرمانده هنگ مرزی پاوه بر تداوم همکاری نیروهای نظامی، امنیتی و اجرایی برای تقویت امنیت پایدار در مرزهای شهرستان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر دوشنبه سرهنگ صادق حیدری فرمانده هنگ مرزی پاوه به همراه هیئت همراه با حضور در فرمانداری این شهرستان با فرزاد الماسی فرماندار پاوه دیدار و درباره مسائل و موضوعات مرتبط با حوزه مرزی و امنیت شهرستان گفت‌وگو کرد.

فرزاد الماسی فرماندار پاوه در این دیدار با قدردانی از تلاش‌ها، مجاهدت‌ها و خدمات شبانه‌روزی مرزبانان در حراست از مرزهای شهرستان، نقش نیروهای مرزبانی را در تأمین و حفظ امنیت منطقه مهم و ارزشمند دانست.

وی همچنین از تعامل و همکاری مجموعه نیروهای نظامی و امنیتی شهرستان برای برقراری امنیت پایدار در منطقه تقدیر و تشکر کرد.

در ادامه این دیدار، سرهنگ صادق حیدری فرمانده هنگ مرزی پاوه با قدردانی از حمایت‌ها و همراهی‌های فرماندار شهرستان اظهار کرد: با تلاش، همراهی و تعامل نیروهای نظامی و امنیتی در منطقه، امنیت پایدار در مرزهای شهرستان پاوه برقرار است.

وی افزود: استمرار این شرایط نیازمند تداوم همکاری و هماهنگی میان مجموعه‌های نظامی، امنیتی و اجرایی شهرستان است.

فرمانده هنگ مرزی پاوه بر ضرورت تقویت تعامل میان دستگاه‌های مرتبط تأکید کرد و گفت: همکاری و هماهنگی بیشتر مجموعه‌های مسئول می‌تواند به تقویت امنیت و ارائه خدمات مطلوب‌تر در مناطق مرزی شهرستان منجر شود.

حیدری خاطرنشان کرد: تداوم تعامل میان نیروهای نظامی، امنیتی و دستگاه‌های اجرایی، زمینه حفظ امنیت پایدار و خدمت‌رسانی مناسب به مردم مناطق مرزی را فراهم می‌کند.

کد مطلب 6947150

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