به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر دوشنبه سرهنگ صادق حیدری فرمانده هنگ مرزی پاوه به همراه هیئت همراه با حضور در فرمانداری این شهرستان با فرزاد الماسی فرماندار پاوه دیدار و درباره مسائل و موضوعات مرتبط با حوزه مرزی و امنیت شهرستان گفتوگو کرد.
فرزاد الماسی فرماندار پاوه در این دیدار با قدردانی از تلاشها، مجاهدتها و خدمات شبانهروزی مرزبانان در حراست از مرزهای شهرستان، نقش نیروهای مرزبانی را در تأمین و حفظ امنیت منطقه مهم و ارزشمند دانست.
وی همچنین از تعامل و همکاری مجموعه نیروهای نظامی و امنیتی شهرستان برای برقراری امنیت پایدار در منطقه تقدیر و تشکر کرد.
در ادامه این دیدار، سرهنگ صادق حیدری فرمانده هنگ مرزی پاوه با قدردانی از حمایتها و همراهیهای فرماندار شهرستان اظهار کرد: با تلاش، همراهی و تعامل نیروهای نظامی و امنیتی در منطقه، امنیت پایدار در مرزهای شهرستان پاوه برقرار است.
وی افزود: استمرار این شرایط نیازمند تداوم همکاری و هماهنگی میان مجموعههای نظامی، امنیتی و اجرایی شهرستان است.
فرمانده هنگ مرزی پاوه بر ضرورت تقویت تعامل میان دستگاههای مرتبط تأکید کرد و گفت: همکاری و هماهنگی بیشتر مجموعههای مسئول میتواند به تقویت امنیت و ارائه خدمات مطلوبتر در مناطق مرزی شهرستان منجر شود.
حیدری خاطرنشان کرد: تداوم تعامل میان نیروهای نظامی، امنیتی و دستگاههای اجرایی، زمینه حفظ امنیت پایدار و خدمترسانی مناسب به مردم مناطق مرزی را فراهم میکند.
نظر شما