سرهنگ موسی بزرگی در گفتگو با خبرنگار مهر از وقوع چهار حادثه رانندگی در جاده‌های استان سمنان طی روز دوشنبه خبر داد و گفت: این حوادث فوتی نداشت اما ۱۶ نفر در جریان آنها مصدوم و راهی مراکز درمانی شدند.

رئیس پلیس راه استان سمنان با اشاره به برخورد یک دستگاه پراید و سمند در کیلومتر سه محور میامی، اظهار کرد: این حادثه با هفت مصدوم، بیشترین تعداد مجروحان حوادث رانندگی روز دوشنبه را به خود اختصاص داد.

بزرگی، توجه به جلو، رعایت سرعت مطمئنه و حفظ فاصله طولی مناسب را از عوامل مؤثر در پیشگیری از وقوع حوادث رانندگی دانست و افزود: رانندگان باید با رعایت قوانین و مقررات، از بروز حوادث مشابه جلوگیری کنند.

وی همچنین به برخورد یک دستگاه تریلی و پراید در کیلومتر ۱۶ محور گرمسار-آرادان اشاره کرد و گفت: این حادثه یک مصدوم بر جای گذاشت.

رئیس پلیس راه استان سمنان، برخورد یک دستگاه ال۹۰ با گاردریل در کیلومتر ۱۰ محور گرمسار-آرادان را دیگر حادثه رانندگی روز دوشنبه عنوان کرد و افزود: در این حادثه پنج نفر مصدوم و راهی بیمارستان شدند.

بزرگی، واژگونی یک دستگاه پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۱۸ محور ایوانکی-شریف‌آباد را چهارمین حادثه رانندگی اعلام کرد و گفت: این حادثه نیز سه مصدوم بر جای گذاشت.

وی با اشاره به بارندگی در محورهای مواصلاتی استان سمنان، بیان کرد: در حال حاضر تمامی محورها باز هستند و مشکلی از نظر تردد وجود ندارد، اما بارندگی موجب لغزندگی سطح جاده‌ها و کاهش دید افقی شده است.

رئیس پلیس راه استان سمنان از رانندگان خواست در شرایط نامساعد جوی، در صورت ضرورت انجام سفر، پیش از حرکت وضعیت برف‌پاک‌کن، سیستم گرمایشی و سایر بخش‌های فنی خودرو را بررسی کنند و سوخت کافی، لباس گرم و بارانی نیز به همراه داشته باشند.