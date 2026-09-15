افزایش ارتفاع موج در تنگه هرمز؛ هشدار هواشناسی به شناورهای سبک و صیادی

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزهنژاد صبح سه شنبه با اشاره به شرایط جوی و دریایی استان در روز سهشنبه ۲۴ شهریور، اظهار کرد: در ساعات بعدازظهر امروز با افزایش سرعت بادهای جنوبغربی تا شمالغربی، بهویژه در محدوده تنگه هرمز، دریا نسبتا مواج خواهد شد.
وی افزود: سرعت باد در تنگه هرمز به حدود ۳۶ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به ۱۲۰ سانتیمتر خواهد رسید و توصیه میشود شناورهای سبک و صیادی در این ساعات از تردد در تنگه هرمز خودداری کنند.
افزایش شدت باد در روز چهارشنبه
رئیس اداره پیشبینی هواشناسی هرمزگان با اشاره به تداوم این شرایط در روزهای آینده گفت: طی روز چهارشنبه ۲۵ شهریور نیز در ساعات بعدازظهر و شب بر سرعت بادهای جنوبغربی تا شمالغربی افزوده میشود و سرعت باد به بیش از ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج به نزدیک ۱۵۰ سانتیمتر خواهد رسید.
حمزهنژاد ادامه داد: وزش بادهای جنوبغربی تا شمالغربی تا روز جمعه ۲۷ شهریور ادامه خواهد داشت و لازم است برای تردد ایمن شناورها تمهیدات لازم در نظر گرفته شود.
رگبار و رعدوبرق در ارتفاعات هرمزگان
وی با بیان اینکه آسمان استان صاف تا قسمتی ابری پیشبینی میشود، گفت: در سواحل و جزایر طی ساعات صبح مه و در طول روز غبار محلی پیشبینی میشود و با توجه به افزایش سرعت بادهای غربی در ساعات بعدازظهر، احتمال بروز گردوغبار نیز دور از انتظار نیست.
رئیس اداره پیشبینی هواشناسی هرمزگان بیان کرد: در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، در ارتفاعات استان بهویژه بشاگرد، رودان و حاجیآباد، رشد ابر همراه با رگبار باران و رعدوبرق، احتمال تگرگ و تندباد لحظهای پیشبینی میشود.
حمزهنژاد افزود: در نقاطی که شرایط بارشی فراهم نباشد، افزایش سرعت باد، وقوع گردوغبار و کاهش موقتی کیفیت هوا محتمل است.
وی توصیه کرد: شهروندان از صعود به ارتفاعات، چرای دام در مناطق مرتفع و قرارگیری در حریم و بستر رودخانههای فصلی در این مناطق خودداری کنند.
افزایش یک تا سه درجهای دمای هوا
رئیس اداره پیشبینی هواشناسی هرمزگان در پایان با اشاره به وضعیت دمایی استان گفت: تا پایان هفته در برخی نقاط هرمزگان افزایش یک تا سه درجهای دمای بیشینه پیشبینی میشود.
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