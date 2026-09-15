اعلام برندهای مجاز خودروهای وارداتی دارای خدمات پس از فروش

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر واردات گمرک ایران در بخشنامه‌ای خطاب به مدیران کل و مدیران گمرکات اجرایی کشور، بر ضرورت رعایت شرط ارائه خدمات پس از فروش برای خودروهای سواری وارداتی توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور تأکید کرد.

این بخشنامه با استناد به مکاتبات وزارت صنعت، معدن و تجارت و دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران صادر شده است.

بر اساس این ابلاغیه، گمرکات اجرایی کشور موظف‌اند ضمن ابلاغ مفاد بخشنامه، اقدامات قانونی لازم برای اجرای آن را در دستور کار قرار دهند.

همچنین مسئولیت نظارت بر اجرای صحیح مفاد این بخشنامه بر عهده بالاترین مقام هر گمرک اجرایی خواهد بود.

گفتنی است بر اساس مفاد این بخشنامه، امکان ارائه خدمات پس از فروش در داخل کشور برای برندها و مدل‌های زیر فراهم شده است: