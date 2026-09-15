«شکارچی» آماده نمایش شد؛ روایت یک تعقیب در دل کوهستان

به گزارش خبرگزاری مهر، «شکارچی» داستان مراد نوجوان کمشنوای روستایی است که یک اتفاق غیرمنتظره، او را وارد ماجرایی در دل کوهستان میکند؛ ماجرایی که چیزی بیش از یک جستوجوی ساده است.
این فیلم کوتاه محصول مرکز فیلم جوان سوره است و با تمرکز بر شخصیت نوجوانی متفاوت و مواجهه او با موقعیتی پرتنش، روایتی از تلاش برای اثبات تواناییها و مواجهه با چالشهای پیشرو را به تصویر میکشد.
«شکارچی» در سیوهشتمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان حضور دارد و با دیگر فیلمهای کوتاه رقابت میکند.
دانیال فرجی، نگار بابایی، کامیاب حاجینوروزی، محمودرضا فردوسی، مهدی بازدار و یاشار کرجی بازیگران فیلم کوتاه «شکارچی» هستند.
امیرحسین مهماندوست کارگردان «شکارچی»، پیش از این ساخت فیلمهای کوتاه «گربهماهی»، «سکوت جهان» و «وارث» را برعهده داشته است. آثار او در جشنوارههایی همچون چهلمین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران، چهلودومین جشنواره فیلم فجر، بیستودومین جشن حافظ، چهاردهمین دوره جوایز آکادمی ایسفا، نوزدهمین جشنواره فیلم تصویر سال و نهمین جشنواره فیلم شهر حضور داشتهاند.
عوامل فیلم کوتاه «شکارچی» عبارتند از نویسنده، تهیهکننده و کارگردان: امیرحسین مهماندوست، مدیر فیلمبرداری: وحید ابراهیمی، مدیر صدابرداری: رشید دانشمند، تدوین: محمدحسین کریمی، طراح گریم: امید گلزاده، طراح لباس: صبا معراجی، طراح صحنه: آرمان میربابایی، صداگذار: عرفان حسنزاده، موسیقی: سپهر عنایتزاده و فرمهر عنایتزاده، جلوههای بصری: محمد خانبان، دستیار اول کارگردان: امید طاهری، مدیر تولید: ابوالفضل خانی، عکاس: مژگان اصفهانیان؛ گرافیست: علی اقتصاد، منشی صحنه: الناز میرزا، جانشین تهیهکننده: محمدحسین کریمی، ناظر: حسین طاهری و روابط عمومی: زهره کردلو.
«شکارچی» محصول مرکز فیلم جوان سوره است.
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