به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان عصر سه شنبه در بازدید از کلینیک درمانی در حال احداث جهاد دانشگاهی سمنان، اظهار کرد: هدف این بازدید رفع موانع تکمیل این مجموعه و اتخاذ برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای آغاز فعالیت آن است.

وی با اشاره به پیشرفت مناسب عملیات اجرایی این مرکز، رفع موانع باقی‌مانده را ضروری دانست و ادامه داد: تأمین و نصب بالابر مورد نیاز کلینیک باید با همکاری دستگاه‌های مرتبط پیگیری شود تا روند صدور مجوز و آغاز فعالیت این مجموعه با مانع مواجه نشود.

فرماندار سمنان راه‌اندازی بخش درمان ناباروری با استفاده از ظرفیت مراکز رویان و ابن‌سینا را از برنامه‌های مهم این کلینیک عنوان کرد و توضیح داد: توسعه خدمات تخصصی می‌تواند دسترسی مردم شهرستان و استان به خدمات درمانی مورد نیاز را تسهیل کند.

صمیمیان همچنین از ظرفیت ایجاد مرکز تخصصی ترمیم زخم‌های دیابتی و ارائه خدمات سلول‌درمانی با همکاری پژوهشگاه ملی سرطان خبر داد و یادآور شد: فراهم شدن زیرساخت‌های لازم برای راه‌اندازی این بخش‌ها ضروری است.

وی استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های علمی برای تأمین تجهیزات و زیرساخت‌های مورد نیاز را ضروری دانست و افزود: تسریع در هماهنگی‌ها برای بهره‌برداری از کلینیک جهاد دانشگاهی سمنان مورد تاکید است.