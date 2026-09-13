به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، مبین دهقان درباره شرایط این تیم پیش از آغاز رقابتها اظهار داشت: همه بچهها انگیزه بسیار زیادی دارند و منتظر هستند هرچه زودتر مسابقات آغاز شود تا بتوانیم این انگیزه و انرژی را در زمین مسابقه هم نشان دهیم. امیدوارم شروع خوبی داشته باشیم و بتوانیم در بازی نخست با قدرت به پیروزی برسیم و کارمان را با نتیجهای مطلوب آغاز کنیم.
وی درباره شرایط محل برگزاری مسابقات نیز گفت: طبیعتاً شرایط اینجا با ایران متفاوت است. من در امارات حضور دارم و با توجه به اینکه ایران و امارات هر دو آبوهوای گرمی دارند، با این شرایط آشنا هستیم، اما اینجا تقریباً همیشه هوا بارانی و شرجی است و باید خودمان را با این وضعیت تطبیق دهیم. این موضوع میتواند یکی از شرایط متفاوت مسابقات باشد و باید از نظر بدنی و ذهنی آمادگی لازم را داشته باشیم.
بازیکن تیم امید ایران درباره نخستین حریف تیم نیز عنوان کرد: امارات تیم خوبی است و باید برای این تیم احترام قائل شویم. آنها چند بازیکن بسیار خوب دارند و حتی تعدادی از بازیکنانشان سن پایینتری دارند و در رده جوانان بازی میکنند، اما با این حال در تیم امید هم حضور دارند و کیفیت خودشان را نشان دادهاند. بازیکنان خوبی در تیمهای باشگاهی معتبر امارات، از جمله العین، دارند و همین مسئله نشان میدهد با حریف قابل احترامی روبهرو هستیم.
دهقان ادامه داد: اینجا هیچ بازی آسانی وجود ندارد و ما باید همه مسابقات را مثل یک فینال ببینیم و با تمام توان وارد زمین شویم. همانطور که گفتم، انگیزه در بین بچهها بسیار زیاد است. وقتی با هم صحبت میکنیم و به چهره یکدیگر نگاه میکنیم، کاملاً مشخص است که همه دوست دارند بازی اول هرچه زودتر آغاز شود تا این انرژی را در مسابقه نشان بدهیم. امیدوارم بتوانیم این انگیزه را با یک برد خوب شروع کنیم.
وی در پایان با اشاره به مردم ایران گفت: امیدوارم بتوانیم نتایج خیلی خوبی برای کشورمان کسب کنیم و دل مردم ایران را شاد کنیم. میدانیم که مردم منتظر موفقیت تیم هستند و امیدوارم با عملکرد خوب و نتایج مطلوب، پاسخ حمایتهای آنها را بدهیم.
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