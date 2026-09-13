به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، پوریا شهرآبادی مهاجم تیم ملی امید ایران در آستانه آغاز رقابت‌های فوتبال بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، از شرایط تیم و آمادگی بازیکنان برای حضور در این مسابقات گفت و تأکید کرد هدف ملی‌پوشان، کسب عنوان قهرمانی و رقم زدن افتخاری بزرگ برای فوتبال ایران است.

* از شرایط خودتان و تیم ملی امید در بازی‌های آسیایی ناگویا بگویید.

سفر سخت و طولانی‌ای داشتیم تا به ژاپن برسیم. ابتدا به شهر دیگری رفتیم و دو روز در آنجا تمرین کردیم و دیشب به ناگویا رسیدیم. امروز نخستین تمرین در این شهر برگزار می‌شود و امیدوارم با وجود برخی مشکلات میزبانی مثل غذا، فضای کم استراحت در اتاق‌ها و برخی موارد پیش پا افتاده، با قدرت برای بازی با امارات آماده شویم.

* شرایط اقامت تیم در ناگویا را چطور ارزیابی می‌کنید؟

با توجه به تفاوت‌هایی که بین فرهنگ غذایی ما و ژاپن وجود دارد، بچه‌ها از نظر تغذیه کمی با مشکل مواجه شده‌اند. با این حال تلاش می‌کنیم غذاهایی را انتخاب کنیم که به غذاهای خودمان نزدیک‌تر باشد تا مشکلی برای بازیکنان ایجاد نشود.

* خودتان چه قدر برای این مسابقات آماده هستید و چند گل برای بازی‌های آسیایی کنار گذاشته‌اید؟

واقعاً آماده‌ام و امیدوارم با تلاش همه بچه‌ها و کادر فنی بتوانیم قهرمانی را برای ایران به دست بیاوریم و یک افتخار بزرگ برای کشورمان رقم بزنیم. برای من اصلاً مهم نیست که چند گل می‌زنم یا چه بازیکنی گل می‌زند؛ مهم این است که تیم قهرمان شود.

* چقدر امیدوار به موفقیت تیم هستید؟

طبیعتاً مهاجم دوست دارد گل بزند و بعد از گل هم شادی مخصوص خودش را داشته باشد، اما همان‌طور که گفتم، مهم‌ترین مسئله همین است. امیدوارم در نهایت بتوانیم با همدلی و تلاش همه بازیکنان به یک هدف مهم فنی که بازی زیبا و سپس موفقیت است برسیم.

* دیدگاه‌تان درباره دیدار نخست مقابل امارات چیست؟

بازی اول همیشه برای هر تیمی سخت است و شرایط خاص خودش را دارد. با توجه به تعداد نفراتی که در اختیار داریم، شرایط ما هم متفاوت است. اگر بتوانیم بازی اول را به خوبی پشت سر بگذاریم و نتیجه مورد نظرمان را کسب کنیم، می‌توانیم ادامه مسابقات را با شرایط بهتر و برنامه‌ریزی بیشتری دنبال کنیم. البته تعدادی از بازیکنان ما هنوز به تیم اضافه نشده‌اند و ان‌شاءالله بعد از بازی اول به جمع ما ملحق شوند تا با قدرت بیشتری مسابقات را ادامه دهیم.

* صحبت پایانی شما با مردم ایران چیست؟

فقط می‌توانم از مردم عزیز ایران خواهش کنم در این مسابقات پشت تیم ملی امید باشند و ما را حمایت کنند. امیدوارم بتوانیم با دعای خیر و حمایت آنها نتیجه خوبی برای کشورمان رقم بزنیم.