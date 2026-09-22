کادرفنی تیم ملی فوتبال ازبکستان تقویت شد

به گزارش خبرنگار مهر، کادر فنی تیم ملی فوتبال ازبکستان به سرمربیگری فابیو کاناوارو با اضافه شدن دو فرد جدید تقویت شد.

سیلوانو کوتی به عنوان فیزیوتراپیست به کادر تیم ملی ازبکستان اضافه شده است. او سابقه فعالیت در تیم ملی ایتالیا و باشگاه‌های اینتر، میلان، چلسی و رم را در کارنامه دارد و پیش از این نیز با تیم ملی چین همکاری کرده است.

همچنین آندره‌آ یولیانو به عنوان متخصص تغذیه ورزشی به کادر فنی تیم ملی ازبکستان پیوست. این متخصص زیست‌شناس و تغذیه ورزشی پیش از این در باشگاه اودینزه و تیم ملی زیر ۲۱ سال سوئیس فعالیت داشته است.

این دو متخصص قرار است در اردوی تیم ملی ازبکستان در زمینه کنترل شرایط جسمانی بازیکنان، روند ریکاوری و تغذیه ورزشی فعالیت کنند.

لازم به ذکر است که تیم ازبکستان در تاریخ ۲ مهر و در ورزشگاه استقلال شهر فرغانه میزبان تیم ملی ایران است.