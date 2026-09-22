به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده ایرنا در سازمان خبرگزاری‌های آسیا و اقیانوسیه روز دوشنبه در نشست‌های تخصصی «اوآنا» که با حضور نمایندگان ۴۱ خبرگزاری از ۳۳ کشور در مسکو برگزار شد، با تأکید بر اینکه واشنگتن جنگ نظامی را با هجمه رسانه‌ای آغاز می‌کند، به عملکرد رسانه‌های همسو با ایالات متحده در جریان تجاوز نظامی ۴۰ روزه به ایران پرداخت.

زمان رضاخانی که در نشست تخصصی با موضوع راهکارهای مقابله با اخبار کذب سخن می‌گفت، افزود: ماشین تبلیغات جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی در هنگام تجاوز نظامی اخیر، در سه سطح رسانه‌های جریان اصلی غرب، رسانه‌های فارسی‌زبانی که به طور مستقیم توسط اسرائیل و آمریکا تأمین مالی می‌شوند و حملات نظامی و سایبری به رسانه‌های مستقل ایرانی عمل کرده است.

وی با مرور ادعاها و اخبار کذبی که توسط دولت‌های آمریکا و اسرائیل در جریان جنگ منتشر می‌شد و مقایسه آن با تصاویری که ایرنا ثبت و منتشر کرده است، اظهار داشت: ما با شناختی که از دولت ترامپ و از رژیم صهیونیستی داشتیم، آماده مواجهه با اخبار کذب بودیم و از رسانه‌هایی که در همکاری با ایرنا و رسانه‌های ایرانی کوشیدند خبرهای جنگ را به صورت متوازن و بدون سوگیری منتشر کنند، سپاسگزاریم.

رضاخانی «ایجاد شکاف و دوقطبی شدن جامعه، کاهش اعتماد به رسانه‌ها، تأثیر منفی بر تصمیم‌گیری‌های سیاسی یا انتخاباتی، آسیب دیدن اشخاص، سازمان‌ها و گاه کل جامعه و پنهان ماندن حقیقت» را از آفت‌های انتشار اخبار کذب دانست و اظهار داشت: علاوه بر این موارد، اخبار کذب در زمان جنگ، به عنوان ابزار تبلیغات جنگ نیز استفاده می‌شود و ما این کارکرد را در تجاوز اخیر واشنگتن و تل‌آویو به ایران شاهد بودیم.

نماینده ایرنا پیشنهاد کرد که اعضای اوآنا برای مقابله با انتشار اخبار کذب، «افزایش دقت در کنار حفظ سرعت، استفاده از ابزارهای راستی‌آزمایی، ایجاد شبکه بین‌المللی راستی‌آزمایی، بهره‌برداری از فناوری و آموزش سواد رسانه‌ای در جامعه» را در دستور کار قرار دهند.

مستندات رسانه‌های ایرانی از سیریک و میناب و محکومیت جنایات آمریکا در جهان

محمدمهدی رحمتی، مدیرعامل خبرگزاری مهر نیز در این نشست تخصصی، با موضوع رویکردهای مقابله با گسترش اطلاعات نادرست و اخبار جعلی با تمرکز بر مسئولیت رسانه‌ها در شکل‌دهی، حفاظت و اصلاح روایت‌ها، به‌ویژه در شرایط بحرانی سخنرانی کرد.

رحمتی خاطرنشان کرد: امروز رسانه تنها ابزاری برای انتقال اخبار نیست. رسانه می‌تواند بر نحوه درک واقعیت از سوی مردم تأثیر بگذارد، به شکل‌گیری روایت‌های عمومی کمک کند و در برخی موارد، حتی درک افکار عمومی از یک بحران را تغییر دهد.

مدیرعامل خبرگزاری مهر با نمایش تصاویری از حمله آمریکا به یک مراسم عروسی در کوهستک سیریک یادآور شد: بر اساس اطلاعات ارائه‌شده در این گزارش، پنج نفر از جمله یک کودک چهار ساله کشته و ۶۳ نفر مجروح شدند. ۵۰ نفر از مجروحان زن و کودک بودند؛ حضور سریع خبرنگار در محل این جنایت، امکان ارائه شواهد حقیقی را فراهم کرد و اجازه نداد که روایت‌های ناقص، تحریف‌شده یا جعلی بر فضای رسانه‌ای مسلط شود.

وی یادآور شد: یکی از شواهد ارائه‌شده در گزارش‌های رسانه‌ای از این حادثه، تصویری از قطعه‌ای از یک سلاح با علامت «AGM-۱۵۴C-۱» و لوگوی NAVAIR است؛ هدف از ارائه چنین شواهدی تنها ایجاد یک تأثیر احساسی نبود، بلکه هدف این بود که امکان بررسی و تحقیق مستقل فراهم شود.

رحمتی یادآور شد: به دنبال انتشار تصاویر و گزارش‌هایی در رسانه‌ها درباره قطعات موشک و سلاح به‌کارگرفته‌شده در حمله به مدرسه شجره طیبه میناب، کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل اعلام کرد که ایالات متحده به طور مستقیم مراسم عروسی را هدف قرار داده است؛ بنابراین، گزارش فوری و مستند از این حادثه به راستی‌آزمایی و بررسی موضوع منجر شد و در نهایت، نهاد بین‌المللی حقیقت‌یاب به مسئولیت ایالات متحده در این حمله اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست عمومی سازمان خبرگزاری‌های آسیا و اقیانوسیه (OANA) به مناسبت شصت‌وپنجمین سالگرد تأسیس «اوآنا» روز دوشنبه با قرائت پیام رئیس‌جمهور روسیه در مسکو آغاز به کار کرد.

بنا بر اعلام خبرگزاری تاس به عنوان رئیس دوره‌ای کنونی اوآنا، مدیران و نمایندگان رسانه‌های منطقه در این نشست درباره موضوعات کلیدی همچون توسعه همکاری‌های رسانه‌ای در منطقه، تلاش‌های مشترک برای مقابله با گسترش اطلاعات نادرست و اخبار جعلی، تدوین استانداردهای حرفه‌ای مشترک و کاربرد هوش مصنوعی در فعالیت رسانه‌ها در منطقه آسیا و اقیانوسیه گفت‌وگو خواهند کرد.

سازمان خبرگزاری‌های آسیا-اقیانوسیه OANA در سال ۱۹۶۱ به ابتکار یونسکو برای ایجاد تعادل در برابر جریان یکسویه اطلاعات، در منطقه آسیا و اقیانوسیه به وجود آمد.

خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) به مدت سه سال، از سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ میلادی، ریاست اوآنا را بر عهده داشت و در تابستان ۱۴۰۴ این سمت را به خبرگزاری تاس روسیه واگذار کرد. این رسانه رسمی روسیه تا سال ۲۰۲۸ میلادی، ریاست دوره‌ای این سازمان را برعهده خواهد داشت.