امیری: واکسیناسیون دام و طیور جوانرود به پایان رسید

احمد امیری در گفتگو با خبرنگار مهر، از پایان طرح واکسیناسیون دام‌های سبک و طیور بومی در مناطق روستایی و دامداری‌های این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: این عملیات با هدف پیشگیری و کنترل بیماری‌های دامی و حفاظت از سرمایه‌های دامپروری منطقه اجرا شد.

وی با اشاره به واکسیناسیون دام‌های سبک افزود: در این طرح، دام‌های واجد شرایط در روستاها و واحدهای دامداری شهرستان علیه بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک (PPR) و بروسلوز بره و بزغاله تحت پوشش واکسیناسیون قرار گرفتند.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان جوانرود تصریح کرد: اجرای عملیات واکسیناسیون با برنامه‌ریزی و تحت نظارت کارشناسان دامپزشکی انجام شد و مناطق روستایی و واحدهای دامداری شهرستان در این طرح مورد توجه قرار گرفتند.

امیری همچنین از اجرای برنامه واکسیناسیون طیور بومی در روستاهای جوانرود خبر داد و گفت: در جریان این عملیات، ۵۰ هزار قطعه طیور بومی علیه بیماری‌های هدف واکسینه شدند.

وی ادامه داد: اجرای همزمان برنامه‌های پیشگیرانه برای دام‌های سبک و طیور بومی، با هدف کاهش خطر بروز و گسترش بیماری‌های دامی و حفظ سلامت جمعیت دامی شهرستان انجام شده است.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان جوانرود خاطرنشان کرد: استمرار برنامه‌های واکسیناسیون دام و طیور بومی نقش مهمی در پیشگیری از بیماری‌های دامی دارد و می‌تواند به صیانت از سرمایه‌های دامی شهرستان کمک کند.