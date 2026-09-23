آغاز «جشن عاطفه ها» برای یاری دانش آموزان نیازمند سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا میری اظهار کرد: پویش ملی «جشن عاطفهها» با شعار «آیندهساز باشیم» با هدف تأمین نیازهای تحصیلی دانشآموزان جامعه هدف کمیته امداد و با مشارکت مردم و خیران برگزار میشود.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) سیستان و بلوچستان افزود: این پویش فرصتی برای جلب مشارکتهای مردمی و حمایت از دانشآموزان نیازمند است تا هیچ دانشآموزی به دلیل مشکلات معیشتی و نداشتن مایحتاج تحصیلی از ادامه مسیر علمآموزی باز نماند.
۱۱۷ پایگاه آماده دریافت کمکهای مردمی
وی بیان کرد: ۱۱۷ پایگاه ثابت در سطح استان برای دریافت و جمعآوری کمکهای مردم نوعدوست در قالب پویش «جشن عاطفهها» آماده فعالیت هستند.
میری ادامه داد: مردم نیکاندیش استان میتوانند با مراجعه به این پایگاهها در تأمین نیازهای تحصیلی دانشآموزان تحت حمایت مشارکت کنند.
وی همچنین گفت: امکان مشارکت غیرحضوری در این پویش از طریق شمارهگیری کد دستوری «ستاره ۸۸۷۷ ستاره ۰۵۴ ستاره ۱ مربع» و واریز کمکها به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۱۶۵۲۳۴ فراهم شده است.
مدیرکل کمیته امداد استان با قدردانی از همراهی خیران و مردم نوعدوست خاطرنشان کرد: کمکهای مردمی در این پویش برای حمایت از دانشآموزان نیازمند و تأمین مایحتاج تحصیلی آنان هزینه خواهد شد.
میری از مردم استان خواست با پیوستن به پویش «آیندهساز باشیم»، کمیته امداد را در حمایت از دانشآموزان نیازمند و فراهمکردن زمینه ادامه تحصیل آنان یاری کنند.
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