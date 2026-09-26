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۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۱

آنتروپیک بازنده شکایت از پنتاگون شد

آنتروپیک بازنده شکایت از پنتاگون شد

دادگاه فدرال تجدیدنظری که روز جمعه درباره قرارگرفتن آنتروپیک در فهرست سیاه قراردادهای نظامی پنتاگون برگزار شده بود به نفع وزارت دفاع آمریکا رای داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، رای دو بریک سه قاضی دادگاه تجدید نظر واشنگتن دی سی که در خصوص شکایت آنتروپیک برگزار شده بود، به نفع دولت آمریکا صادر شد. این شرکت مدعی است تصمیم پنتاگون در مارس مبنی بر آنکه یک خطر برای امنیت زنجیره ذخایر به حساب می آید، میلیارد دلار به کسب وکارش خسارت زده و شهرتش را از قبل از عرضه اولیه سهامش خدشه دار کرده است.

اکثریت قضات دادگاه معتقد بودند برچسب پنتاگون بر آنتروپیک پس از آنکه شرکت اجازه نداد از محصولاتش برای تسلیحات خودکار یا نظارت گسترده استفاده شود، معقولانه بوده و همچنین ادعای شرکت فناوری مبنی بر آنکه پنتاگون به دلیل دیدگاهش درباره ایمنی هوش مصنوعی و اخلاق از آن انتقام گرفته را رد کردند.

آنها از استدلال پیت هگست وزیر دفاع پشتیبانی کردند که طبق آن محدودیت های ایمنی آنتروپیک ممکن است عملیات های نظامی را به خطر بیندازد. اکثریت قضات اعلام کردند: وزیر چشم اندازی عمیقا هوشیار کننده از مدل های هوش مصنوعی که به طور ناگهانی محدود و به شکست عملیات های نظامی منجر می شوند، ترسیم کرده است.

آنتروپیک در بیانیه ای اعلام کرد با احترام با رای دادگاه مخالف است اما همچنان به موضع خود پایبند است و گزینه های خود از جمله بررسی تصمیم دادگاه با حضور سه قاضی را بررسی می کند.

کد مطلب 6958785

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