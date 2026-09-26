گام بلند دولت برای رفع مشکل آب روستاها؛ افتتاح مجتمع آبرسانی کالپوش

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم حسینزاده ظهر شنبه در مراسم افتتاح مرحله نخست مجتمع آبرسانی کالپوش میامی در شرق استان سمنان، از اهتمام جدی دولت چهاردهم برای تأمین آب مورد نیاز روستاها و مناطق محروم کشور خبر داد.
وی با اشاره به افتتاح مرحله نخست طرح آبرسانی کالپوش و هزینهکرد ۱۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای این مرحله، اظهار کرد: این طرح یکی از نمونههای اهتمام دولت چهاردهم به تأمین آب مورد نیاز مردم روستاهای شرق استان سمنان است.
معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم با بیان اینکه پروژه آبرسانی کالپوش در ابتدای فعالیت دولت چهاردهم کمتر از پنج درصد پیشرفت فیزیکی داشت، افزود: امروز شاهد بهرهبرداری از بخش نخست این طرح و تأمین آب مورد نیاز بیش از ۱۲ هزار نفر از ساکنان بخش کالپوش هستیم.
حسینزاده با تأکید بر تداوم اجرای طرح مجتمع آبرسانی کالپوش میامی، بیان کرد: هدفگذاری این طرح، تأمین آب مورد نیاز ۱۷ هزار نفر از مردم ساکن این بخش است.
وی برنامهریزی اصولی و اولویتبندی را دو اصل اساسی در برنامههای دولت چهاردهم دانست و گفت: در دولت چهاردهم تلاش شده است نگاه ما به مسائل، جامع باشد.
معاون رئیسجمهور با بیان اینکه خدمت به مردم و تلاش برای رفع مشکلات، اولویت دولت چهاردهم است، تصریح کرد: تلاش میکنیم با وجود همه مشکلات، طرحهای محرومیتزدایی و روستایی را در اسرع وقت به اتمام برسانیم.
گفتنی است حسینزاده بهمنظور افتتاح چند طرح عمرانی و بازدید از طرحهای توسعه روستایی به کالپوش در شهرستان میامی سفر کرده است.
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