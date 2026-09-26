برخورد موتورسیکلت و اریسان در جاسک ۲ مصدوم برجا گذاشت

محمود پابرجا در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: این حادثه ظهر شنبه ساعت ۱۳:۵۰ در مرکز شهر جاسک روبهروی دانشگاه پیام نور رخ داد.
وی افزود: در این حادثه یک دستگاه موتورسیکلت با خودرو وانتبار اریسان برخورد کرد که بر اثر آن هر دو راکب موتورسیکلت مصدوم شدند.
رئیس شبکه بهداشت و درمان جاسک، گفت: مصدومان این حادثه توسط عوامل اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان خاتمالانبیا (ص) جاسک منتقل شدند.
پابرجا با اشاره به استفاده نکردن راکبان موتورسیکلت از کلاه ایمنی، بیان کرد: متأسفانه رعایت نکردن این نکته ایمنی میتواند در زمان وقوع حوادث شدت آسیبهای وارده به راکبان را افزایش دهد.
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