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۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۶

برخورد موتورسیکلت و اریسان در جاسک ۲ مصدوم برجا گذاشت

برخورد موتورسیکلت و اریسان در جاسک ۲ مصدوم برجا گذاشت

جاسک - رئیس شبکه بهداشت و درمان جاسک از مصدومیت ۲ راکب موتورسیکلت در پی برخورد با یک دستگاه وانت اریسان در مرکز این شهر خبر داد.

محمود پابرجا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: این حادثه ظهر شنبه ساعت ۱۳:۵۰ در مرکز شهر جاسک روبه‌روی دانشگاه پیام نور رخ داد.

وی افزود: در این حادثه یک دستگاه موتورسیکلت با خودرو وانت‌بار اریسان برخورد کرد که بر اثر آن هر دو راکب موتورسیکلت مصدوم شدند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان جاسک، گفت: مصدومان این حادثه توسط عوامل اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان خاتم‌الانبیا (ص) جاسک منتقل شدند.

پابرجا با اشاره به استفاده نکردن راکبان موتورسیکلت از کلاه ایمنی، بیان کرد: متأسفانه رعایت نکردن این نکته ایمنی می‌تواند در زمان وقوع حوادث شدت آسیب‌های وارده به راکبان را افزایش دهد.

کد مطلب 6959171

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