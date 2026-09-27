مجمع تکواندوی خوزستان بعد از ۲ سال بلاتکلیفی تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید بنی تمیم پیش از ظهر امروز یکشنبه در مجمع انتخاب رئیس هیئت تکواندو خوزستان که در هتل تختی برگزار شد، بیان کرد: بسیار خرسندم پس از دو سال بلاتکلیفی، مجمع هیئت مهم و اثرگذار تکواندوی استان خوزستان برگزار و رای اعتماد داده شد؛ امیدوارم این شروعی تازه برای موفقیت های تکواندو باشد.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان با بیان اینکه ورزشکاران تکواندو خوزستان به حق خود در بخش قهرمانی نرسیده اند، تصریح کرد: ضمن تبریک به بسحاق رئیس هیئت تکواندو استان، از وی توقع دارم در بُعد قهرمانی ویژه کار کنند. با هماهنگی کامل و کنار مربیان قرار گرفتن، خواسته مردم خوزستان در رشته تکواندو را جامه عمل بپوشانند.

وی با اعلام اینکه جای هادی ساعی این پهلوان و ورزشکار نامی در مجمع خالی است، ادامه داد: هرچه در فدراسیون گفتند و توقع داشتند انجام دادیم، بانک اطلاعاتی به فرد دیگر داده شد اما باز هم کوتاه آمدیم و همچنان برای وی احترام قائل هستم. از رئیس هیئت استان می خواهم بدون هماهنگی با فدراسیون کاری انجام ندهند و حتی اگر لازم باشد مدیرکل خوزستان نادیده گرفته شود این مجوز را دارند.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان گفت: هادی ساعی قهرمان و شاخص ترین ورزشکار این رشته هستند، هرجا اختلاف نظری وجود داشته در حوزه اداری بوده و در اجرا و کار فنی بی شک همه ی افراد در راس شاخص هستند لذا به هماهنگی ها با فدراسیون تاکید دارم و خدمت ایشان می رسیم تا سوءتفاهم ها برطرف شود.

بنی تمیم خطابه به رئیس هیئت تکواندو خوزستان تاکید کرد: نیروی انسانی خوبی در تکواندو استان وجود دارد که شاخص و زبانزد هستند، باید با همدلی پای کار آورده شوند و با برنامه کارها را پیش ببرید.

وی با بیان اینکه امروز یکی از هفت مجمع استان برگزار شد، اظهار کرد: مجمع های جانبازان و توانیابان هشتم، کوهنوردی یازدهم، روئینگ چهاردهم، پزشکی بیستم، والیبال ۲۶ و تنیس خاکی ۲۹ مهر برگزار خواهد شد.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان با تاکید بر اینکه اداره کل وظیفه جانبداری ندارد، عنوان کرد: هیچ حقی برای خود قایل نیستیم که بگوییم به فردی رای دهید یا نه، یا اینکه له و علیه فردی باشید.

بنی تمیم گفت: ان‌شاءالله تحقق همدلی بیشتر در این هیئت را شاهد باشیم و امیدوارم از این پس توانایی ها و اعلام آمادگی هایی که برای مجمع صورت گرفت در یک راستا برای تکواندو استان و اهتزاز پرچم کشور قرار گیرد.