بحران در اردوی حریف استقلال؛ زنگ خطر برای الغرافه

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال الغرافه بدترین شروع فصل خود در سال‌های اخیر را تجربه می‌کند. این تیم در پنج هفته لیگ ستارگان قطر سه شکست داشته و تنها یک پیروزی کسب کرده است تا با چهار امتیاز در جمع تیم‌های پایین جدول قرار بگیرد؛ نتایجی که خشم گسترده هواداران را به دنبال داشته، به‌ویژه آنکه آن‌ها عادت ندارند تیمشان را در چنین شرایطی ببینند آن هم در حالی که الغرافه از مجموعه‌ای از ستاره‌ها و بازیکنان مطرح بهره می‌برد.

سایت عربی «winwin» در رابطه با این تیم نوشت: شکست دراماتیک اخیر این تیم مقابل الوکره با نتیجه ۳ بر ۲ در روز پنجشنبه و در چارچوب هفته پنجم لیگ، مشکلات جدی این تیم را در هر دو بخش دفاعی و هجومی آشکار کرد. فرصت‌های گلزنی زیادی از دست رفت و اشتباهات بازیکنان نیز فرصت گلزنی را در اختیار حریف قرار داد. از جمله این اشتباهات می‌توان به صحنه گل نخست الوکره اشاره کرد که عیسی العیدونی در دقیقه ۳۸ به ثمر رساند و همچنین گل سوم حریف که اندکی پیش از سوت پایان و با اشتباه خلیفه ابوبکر، دروازه‌بان الغرافه، رقم خورد.

الغرافه؛ ۶ بازی بدون پیروزی!

الغرافه پس از پیروزی در هفته نخست لیگ مقابل الشحانیه با نتیجه ۲ بر یک، دیگر طعم برد را نچشیده است. این تیم در هفته دوم با نتیجه ۳ بر یک برابر الشمال شکست خورد و چند روز بعد نیز در نیمه‌نهایی جام قطر با نتیجه ۲ بر یک مغلوب السد شد. شکست سنگین ۴ بر یک مقابل السد در هفته سوم لیگ، تساوی بدون گل برابر لوسیل در هفته چهارم و باخت ۲ بر یک مقابل الهلال عربستان در لیگ نخبگان آسیا، دیگر نتایج منفی این تیم بودند. در نهایت نیز الغرافه در هفته پنجم لیگ با نتیجه ۳ بر ۲ برابر الوکره شکست خورد.

الغرافه از ۲۱ اوت تاکنون با نتایج منفی دست‌وپنجه نرم می‌کند و حدود دو ماه و نیم است که به پیروزی نرسیده است. اتفاقی که برای باشگاهی باسابقه مانند الغرافه چندان معمول نیست. الغرافه از تیم‌های پرافتخار فوتبال قطر به شمار می‌رود و همواره به رقابت برای کسب عنوان قهرمانی در تورنمنت‌های مختلف عادت داشته است.

تمامی ارکان باشگاه در بحران نتایج فعلی الغرافه سهم دارند. بخشی از این شرایط به برخی تصمیم‌های فنی و تاکتیکی پدرو مارتینز، سرمربی پرتغالی تیم، در مسابقات اخیر بازمی‌گردد؛ از جمله تغییر پست برخی بازیکنان، انتخاب شیوه بازی که نتیجه مطلوبی نداشته و تأثیرگذاری کم تعویض‌ها.

کادر فنی تاکنون نتوانسته راهکارهایی مؤثر برای بهبود ساختار دفاعی تیم پیدا کند؛ خط دفاعی که در بسیاری از مسابقات این فصل به نقطه‌ضعف آشکار الغرافه تبدیل شده است. از سوی دیگر، از دست دادن فرصت‌های آسان گلزنی مقابل دروازه حریفان نیز به نگرانی هواداران دامن زده است؛ به‌ویژه زمانی که تیم بر بازی مسلط است، اما نمی‌تواند به پیروزی برسد.

بازیکنان نیز بخشی از مسئولیت این شرایط را بر عهده دارند؛ چراکه عجله در تصمیم‌گیری و اشتباهات فردی باعث دریافت گل‌های زیادی شده است. این موضوع در دیدار اخیر مقابل الوکره کاملاً مشهود بود و سه اشتباه فاحش، سه گل برای حریف به همراه داشت. پیش از آن نیز اتفاقات مشابهی در بازی‌های مقابل السد، الشمال و الهلال عربستان رخ داده بود.

لازم به ذکر است که تیم فوتبال استقلال ایران در دومین بازی خود در مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا شامگاه دوشنبه ۲۰ مهر و از ساعت ۲۱:۴۵ به وقته تهران رو در روی الغرافه قطر قرار می گیرد و هواداران استقلال امیدوارند تا این تیم دومین پیروزی خود را در این مسابقات کسب کند.