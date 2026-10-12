فاز دوم پروژه آبرسانی مجتمع ۳۳ روستای ارومیه امسال تکمیل می شود

مجتبی نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این طرح با هدف آبرسانی به هشت روستا در حال اجراست و تکمیل آن برای پایان سال ۱۴۰۵ برنامه‌ریزی شده است، اظهار کرد: پروژه مجتمع شهید شبان با هدف تامین آب پایدار و بهداشتی برای ۳۳ روستای بخش‌های انزل و نازلو و جمعیتی بالغ بر ۲۸ هزار و ۶۰۰ نفر در حال اجراست.

وی با بیان اینکه در مجموع برای اجرای این طرح حدود ۱۴۵ کیلومتر لوله‌گذاری در خطوط انتقال و شبکه‌های توزیع آن پیش‌بینی شده است، ادامه داد: در فاز نخست مرحله اول، حدود ۳۶ کیلومتر خط انتقال از منبع آب نازلوچای تا شهر قوشچی اجرا، تکمیل و آماده بهره برداری شده است که آب پایدار برای ۱۰ روستا و شهر قوشچی را تامین می‌کند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان‌غربی ادامه داد: تاکنون حدود ۵ هزار میلیارد ریال برای اجرای این طرح هزینه شده و برای تکمیل بخش‌های باقی ‌مانده، حدود ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.

۸۲ درصد جمعیت ارومیه تحت پوش خدمات فاضلاب است

وی با بیان اینکه فاز نخست تصفیه‌ خانه شهید شبان که ۳۲ روستا را پوشش می‌دهد، به اتمام رسیده و در آستانه بهره ‌برداری رسمی قرار دارد، افزود: در حال حاضر ۸۲ درصد جمعیت ارومیه از خدمات فاضلاب بهره‌مند هستند و برای توسعه پوشش شبکه در مناطق باقی‌مانده، حدود ۳ همت اعتبار نیاز است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی گفت: برای برخورداری ۱۸ درصد باقی‌مانده جمعیت ارومیه از خدمات فاضلاب، اجرای حدود ۵۰۰ کیلومتر شبکه و احداث تصفیه‌خانه مورد نیاز است که برای این طرح‌ها حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار لازم است.

وی با اشاره به فعالیت سه مدول تصفیه‌خانه در ارومیه افزود: ظرفیت فعلی تصفیه‌ خانه‌ها برای تصفیه این حجم از فاضلاب کافی نیست و احداث مدول چهارم نیز در برنامه قرار دارد که پیگیری‌های لازم برای اجرای آن در حال انجام است.

مدیرعامل آب و فاضلاب آذربایجان‌ غربی با اشاره به اعتبارات تخصیصی این بخش گفت: امسال از محل اعتبارات ابلاغی شرکت، ۳۵۰ میلیارد تومان تخصیص یافته که مقدمات اجرای طرح‌ها از محل آن آغاز می‌شود.

چهارمین تصفیه‌ خانه روستایی آذربایجان غربی امسال در خوی افتتاح می شود

وی همچنین ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل ماده ۵۶ تامین شده و سه پیمانکار برای اجرای طرح‌های مناطق فاقد شبکه فاضلاب پیش‌بینی شده‌اند. این مناطق برای برخورداری از خدمات فاضلاب اولویت‌بندی شده‌اند.

نجفی در ادامه با اشاره به پروژه‌های اجراشده در حوزه فاضلاب روستایی استان اظهار کرد: تصفیه ‌خانه فاضلاب روستای وار در شهرستان خوی امسال افتتاح شد که چهارمین تصفیه‌ خانه روستایی استان است.

وی با بیان اینکه پروژه شبکه فاضلاب منطقه بادکی نیز با پیشرفت فیزیکی ۱۰ درصد در حال اجراست، افزود: عملیات اجرایی این طرح شامل ۳۳ کیلومتر شبکه جمع‌آوری فاضلاب و ۱۰ کیلومتر خط انتقال با قطرهای ۶۰۰ و ۱۲۰۰ میلی‌متر است که با برآورد اولیه یک‌هزار میلیارد ریال، مطابق برنامه زمان‌بندی پیش می‌رود.

نجفی با اشاره به مزایای اجرای این پروژه گفت: با بهره‌برداری از طرح، ۸ هزار و ۶۰۰ خانوار از خدمات شبکه مدرن جمع‌آوری و دفع بهداشتی فاضلاب بهره‌مند خواهند شد که این امر در ارتقای شاخص‌های بهداشتی، حفاظت از محیط‌زیست و بهبود کیفیت زندگی شهروندان نقش مؤثری دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان‌غربی همچنین با اشاره به منابع مالی پروژه‌ تصریح کرد: تامین اعتبار پروژه از محل تسهیلات ماده ۵۶ انجام می‌شود و برای تکمیل شبکه فاضلاب شهر ارومیه مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات از این محل پیش‌بینی شده است.