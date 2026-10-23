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۱ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۳

اینچه‌برون گرم‌ترین و کلاله خنک‌ترین نقطه گلستان شد

اینچه‌برون گرم‌ترین و کلاله خنک‌ترین نقطه گلستان شد

گرگان- بر اساس گزارش ایستگاه‌های هواشناسی گلستان، اینچه‌برون با ثبت دمای ۲۹ درجه سلسیوس گرم‌ترین و کلاله با دمای ۱۶ درجه سلسیوس خنک‌ترین شهرستان استان در اول آبان‌ماه بود.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان گلستان در روز اول آبان‌ماه، بیشینه دما در اینچه‌برون به ۲۹ درجه سلسیوس رسید و پس از آن، آق‌قلا و بندرگز با ثبت دمای ۲۸ درجه در میان مناطق گرم استان قرار گرفتند.

همچنین کمینه دمای ثبت‌شده در کلاله، گنبدکاووس و علی‌آباد کتول ۱۶ درجه سلسیوس گزارش شد.

بر اساس این گزارش، دمای هوای گرگان در این روز بین ۱۷ تا ۲۷ درجه، تنگراه در پارک ملی گلستان بین ۱۳ تا ۲۶ درجه، آق‌قلا بین ۱۷ تا ۲۸ درجه، کارکنده بین ۱۸ تا ۲۷ درجه، مینودشت بین ۱۸ تا ۲۶ درجه و بندرترکمن بین ۱۸ تا ۲۷ درجه سلسیوس در نوسان بود.

همچنین بیشینه دما در مراوه‌تپه ۲۵ درجه، هاشم‌آباد ۲۶ درجه، گنبدکاووس ۲۷ درجه، علی‌آباد کتول ۲۶ درجه، بندرگز ۲۸ درجه و انبارالوم ۲۷ درجه سلسیوس ثبت شد.

کد مطلب 6987419

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