به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز سه شنبه با قدردانی از عملکرد شبکه بانکی استان و ارائه آمار واقع‌ بینانه از نقاط قوت و کاستی ‌ها، اظهار کرد: ارزیابی عملکرد مدیران باید بر اساس نگاه منصفانه و عادلانه انجام شود و در کنار توجه به دستاوردها، کاستی ‌ها نیز مورد بررسی قرار گیرد.

وی با اشاره به تأکید رئیس‌ جمهور بر تفویض اختیارات به استانداران افزود: با وجود نگاه مثبت پزشکیان به واگذاری اختیارات و اعتماد به مدیریت‌ های استانی، این رویکرد هنوز به شکل مطلوب در بدنه دولت اجرایی نشده و همچنان با محدودیت‌ هایی در این زمینه مواجه هستیم.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه تجربه دوران جنگ نشان داد مدیران استانی در صورت برخورداری از اختیارات و اعتماد لازم می‌توانند مسئولیت ‌های خود را به‌ خوبی انجام دهند، گفت: شبکه بانکی استان نیز در این دوره عملکرد قابل قبولی داشته و ارتقای جایگاه آذربایجان شرقی در شاخص ‌های بانکی، حاصل تلاش و همراهی مجموعه مدیران این حوزه است.

سرمست با تشبیه نظام بانکی به قلب تپنده اقتصاد، تصریح کرد: شبکه بانکی نقش مهمی در تأمین مالی، حمایت از تولید و پیشبرد برنامه‌ های توسعه ‌ای دارد و با توجه به اینکه بیش از ۹۵ درصد اقتصاد استان در اختیار بخش خصوصی است، همراهی بانک‌ ها با فعالان اقتصادی اهمیت دوچندانی دارد.

وی گفت: بانک علاوه بر ایفای نقش به‌ عنوان یک بنگاه اقتصادی و واسطه مالی، مسئولیت دبیری شورای هماهنگی بانک‌ های استان را نیز بر عهده دارد و از این نظر، نقطه اتکای مدیریت اقتصادی استان به شمار می‌رود.

استاندار آذربایجان شرقی حمایت عملیاتی و گره‌ گشا از بخش تولید و اشتغال، تأمین مالی پروژه ‌های پیشران اقتصادی و عمرانی و رعایت عدالت در توزیع تسهیلات، به‌ ویژه در حوزه مشاغل خرد و خانگی را از انتظارات مدیریت استان از شبکه بانکی عنوان کرد.

سرمست همچنین با تأکید بر ضرورت جلوگیری از خروج منابع و سرمایه‌ های استان اظهار کرد: بانک‌ ها باید در کنار توجه به نسبت منابع و مصارف، برای افزایش سهم استان از منابع مالی و تأمین نیازهای فعالان اقتصادی تلاش کنند.

وی تکریم ارباب رجوع و ریسک‌ پذیری منطقی مدیران بانکی را از شاخص‌ های مهم ارزیابی عملکرد آنان دانست و افزود: مدیران بانکی نباید پشت تبصره‌ ها و ابهامات قانونی پنهان شوند، بلکه باید با استفاده از ظرفیت ‌های قانونی، راهکارهای لازم را برای تسهیل امور و رفع موانع فعالیت اقتصادی پیدا کنند.

استاندار آذربایجان شرقی با قدردانی از همراهی دستگاه‌ های نظارتی، قضایی و امنیتی استان خاطرنشان کرد: خوشبختانه در استان فضای مناسبی برای تصمیم‌ گیری مدیران و حمایت از تولید و بخش خصوصی فراهم شده است و باید این رویکرد تقویت شود تا مدیران برای پذیرش ریسک‌ های منطقی در مسیر گره‌ گشایی از مشکلات فعالان اقتصادی انگیزه داشته باشند.

وی با اشاره به شرایط دشوار مدیریتی در دوران جنگ تحمیلی دوم و سوم و همچنین حوادث دی‌ ماه و حملات سایبری علیه بانک ملی، افزود: عبور موفق از شرایط بحرانی نیازمند حضور میدانی، همدلی و مدیریت مؤثر است و از این بابت از مدیر سابق و مجموعه معاونان و همکاران وی قدردانی می‌کنم.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین انتصاب مدیر جدید شعب بانک ملی استان را فرصتی برای بهره ‌گیری از ظرفیت مدیران پرورش‌ یافته در بدنه این مجموعه دانست و گفت: طی کردن مسیر ارتقای پلکانی مدیران و استفاده از نیروهای آشنا با ساختار و ظرفیت ‌های سازمانی، رویکردی ارزشمند است.

سرمست با تأکید بر ضرورت تداوم تعامل و همدلی در مدیریت جدید بانک ملی اظهار کرد: انتظار دارم مدیر جدید ضمن حفظ اقتدار مدیریتی، روحیه تعامل و همراهی با کارکنان و فعالان اقتصادی را سرلوحه فعالیت خود قرار دهد. همچنین مجموعه بانک ملی در سطح شمال‌ غرب کشور باید همچنان از ظرفیت مدیران استان حمایت کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مصوبات سفر استانی دولت اشاره کرد و گفت: در این سفر، با پیگیری‌ های انجام‌ شده و برگزاری جلسات با مدیران عامل بانک‌ ها در تهران، تفاهم‌ نامه تأمین مالی ۱۳۰۰ طرح اقتصادی با پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد به ارزش ۹۸.۳ همت به تصویب دولت، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه رسید.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه این تسهیلات از ماه آینده وارد مرحله اجرایی می‌شود، افزود: بانک ملی نیز سهم قابل توجهی از این اعتبار را بر عهده گرفته است و پیگیری جدی برای جذب و پرداخت به‌ موقع آن از اولویت‌ های مدیریت جدید این بانک و دبیرخانه شورای هماهنگی بانک‌ های استان خواهد بود.

سرمست ادامه داد: بر اساس برنامه‌ ریزی انجام‌ شده، باید ۲۰ درصد این تسهیلات تا پایان سال جاری و ۸۰ درصد آن در ادامه پرداخت شود و میزان تحقق این برنامه زمان‌ بندی، یکی از شاخص‌ های ارزیابی عملکرد مدیران عامل بانک‌ها خواهد بود.

وی با تأکید بر ضرورت افزایش سهم استان از منابع بانکی کشور گفت: انتظار داریم بانک‌ ها، به‌ ویژه بانک‌ های خصوصی، علاوه بر بهبود نسبت منابع و مصارف خود در استان، برای انتقال حساب‌ های شرکت‌ های بزرگ و واحدهای اقتصادی فعال به آذربایجان شرقی نیز تلاش کنند.

استاندار آذربایجان شرقی افزود: تمرکز حساب شرکت‌ های بزرگ در استان می‌تواند به تقویت منابع مالی و افزایش توان تسهیلات‌ دهی بانک‌ ها کمک کند، اما تحقق این موضوع مستلزم افزایش اختیارات شعب و مدیران استانی در پرداخت تسهیلات نیز هست.

سرمست محدودیت سقف تسهیلات در استان‌ ها را یکی از موانع جذب منابع شرکت‌ های بزرگ دانست و تصریح کرد: وقتی فعالان اقتصادی برای دریافت تسهیلات با محدودیت‌ های بیشتری در استان مواجه می‌شوند، انگیزه ‌ای برای انتقال حساب‌ های خود به استان نخواهند داشت؛ بنابراین باید موضوع تفویض اختیارات بانکی با جدیت در سطح ملی پیگیری شود.

وی همچنین توسعه بانکداری الکترونیک و هوشمندسازی خدمات بانکی را از دیگر اولویت ‌ها برشمرد و گفت: باید با تقویت زیرساخت‌ های نرم‌ افزاری و سخت‌ افزاری و آموزش مناسب، امکان بهره‌ مندی مردم از خدمات بانکی در تمام ساعات شبانه ‌روز فراهم شود تا مراجعات حضوری به شعب کاهش یابد.

استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر نقش شبکه بانکی در کارگروه ‌های اقتصادی استان اظهار کرد: بانک ‌ها باید در کنار تولیدکنندگان و بخش خصوصی، در ستاد تنظیم بازار، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نقش مؤثری ایفا کنند.

سرمست در پایان، مشتری‌ مداری، جذب مشتریان جدید و حمایت از فضای کسب‌وکار را از اولویت‌ های نظام بانکی دانست و گفت: حتی در دشوارترین شرایط و محدودیت‌ ها نیز باید حمایت از تولید و اشتغال در دستور کار قرار داشته باشد و شبکه بانکی با تمام ظرفیت در خدمت رونق اقتصادی استان باشد.

در این آئین علیرضا سجودی به‌ عنوان رئیس اداره امور شعب بانک ملی آذربایجان‌شرقی و رئیس شورای هماهنگی بانک‌ های استان منصوب شد.