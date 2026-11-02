به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست عصر دوشنبه در جلسه بررسی طرح احداث نیروگاه‌های خورشیدی در مدارس آذربایجان‌شرقی که با حضور جعفر محمدنژاد سیگارودی، معاون سرمایه‌گذاری و توسعه سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) برگزار شد، با اشاره به استقبال سرمایه‌گذاران از احداث نیروگاه‌های خورشیدی در استان اظهار کرد: کمبود پست‌های فوق‌توزیع و خطوط اتصال به شبکه برق از موانع اصلی توسعه این نیروگاه‌هاست و برخی طرح‌ها به دلیل محدودیت‌های زیرساختی و پیچیدگی‌های اداری با تأخیر مواجه شده‌اند.

وی خواستار بازنگری وزارت نیرو در سیاست‌های اتصال نیروگاه‌های جدید به شبکه شد و افزود: تسهیل اتصال نیروگاه‌ها به شبکه برق می‌تواند زمینه بهره‌برداری اقتصادی از ظرفیت سرمایه‌گذاری‌ها را فراهم کند.

سرمست با اشاره به افزایش احداث نیروگاه‌های خورشیدی در آذربایجان‌شرقی طی یک سال گذشته، مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را در این زمینه قابل توجه دانست و گفت: برخی سرمایه‌گذاران بدون انتظار برای دریافت تسهیلات وارد این حوزه شده‌اند.

استاندار آذربایجان‌شرقی دانشگاه‌ها، مجتمع‌های اداری، مدارس و شهرک‌های صنعتی را از ظرفیت‌های مهم توسعه انرژی خورشیدی در استان برشمرد و بر ضرورت تداوم حمایت سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق از این طرح‌ها تأکید کرد.

وی همچنین از برنامه نصب نیروگاه‌های خورشیدی با ظرفیت مجموع ۱۱۰ مگاوات در پشت‌بام سوله‌ها و سالن‌های شهرک‌های صنعتی استان خبر داد و خاطرنشان کرد: در زمینه نصب پنل‌های خورشیدی در پشت‌بام منازل خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و ایجاد درآمد پایدار برای این خانواده‌ها نیز رایزنی‌هایی انجام شده است.

سرمست در ادامه با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی در آستانه فصل زمستان گفت: با توجه به محدودیت‌های احتمالی تأمین انرژی، برنامه‌ریزی برای مدیریت مصرف و پاسخگویی به تقاضای انرژی باید مورد توجه قرار گیرد.

وی خواستار ارائه الگوهای پیشنهادی صرفه‌جویی در مصرف انرژی از سوی فرمانداران و بخشداران شد و تأکید کرد: فرمانداران و بخشداران باید ظرف یک هفته برنامه‌های پیشنهادی خود را در این زمینه ارائه کنند.