به گزارش خبرگزاری مهر، محمود اسپانلو، همزمان با آغاز هفته شورای حل اختلاف، با حضور در گلزار شهدای گمنام شهرستان آق‌قلا، ضمن غبارروبی و عطرافشانی مزار مطهر شهدا، به مقام شامخ این شهیدان ادای احترام کرد و با آرمان‌های آنان تجدید میثاق کرد.

اسپانلو در این مراسم با اشاره به جایگاه والای فرهنگ ایثار و شهادت اظهار کرد: حضور در جوار مزار شهدای گمنام در نخستین روز هفته شورای حل اختلاف، فرصتی برای تجدید پیمان با آرمان‌های شهدا و یادآوری مسئولیت‌هایی است که در قبال آنان و مردم بر عهده داریم.

وی با بیان اینکه شهدا در اوج جوانی از ارزشمندترین دارایی خود، یعنی جانشان، برای دفاع از اسلام و انقلاب گذشتند، افزود: حیات و پایداری نظام جمهوری اسلامی مرهون خون پاک شهداست و مسئولان باید همواره خود را در برابر آرمان‌ها و فداکاری‌های آنان پاسخگو بدانند.

رئیس‌کل دادگستری گلستان با تأکید بر مسئولیت دستگاه قضایی در تحقق عدالت و صیانت از حقوق عمومی گفت: دستگاه قضایی که وظیفه برخورد با جرایم و مفاسد و احقاق حقوق مردم را بر عهده دارد، باید بیش از پیش یاد و نام شهدا را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار دهد و با روحیه جهادی و تلاش مستمر، در مسیر خدمت به مردم گام بردارد.

اسپانلو با اشاره به جایگاه مهم دستگاه قضایی در نظام اداری کشور اظهار کرد: مسئولیت ما در این دستگاه بسیار حساس و اثرگذار است و حرکت صحیح و مقتدرانه دستگاه قضایی می‌تواند زمینه‌ساز تحرک، اصلاح و بهبود عملکرد سایر دستگاه‌ها نیز باشد.

وی با تأکید بر ضرورت قدرشناسی از فرصت خدمتگزاری در نظام اسلامی خاطرنشان کرد: باید از فرصت خدمت به مردم نهایت بهره را ببریم و همواره به یاد داشته باشیم که در محضر امام شهدا و شهدای والامقام مسئول و پاسخگو هستیم.

رئیس‌کل دادگستری گلستان ابراز امیدواری کرد با وفاداری به آرمان‌های شهدا و ارائه خدمات صادقانه، خالصانه و بی‌منت به مردم، بتوانند ادامه‌دهندگان واقعی راه شهیدان باشند.