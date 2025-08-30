در هفته‌های اخیر، طرح «اشغال دوباره غزه» از سوی رژیم صهیونیستی به کانون توجهات منطقه‌ای و جهانی تبدیل شده است. از تل‌آویو تا واشنگتن، حامیان این طرح آن را گامی برای «تثبیت امنیت اسرائیل» و «پیش‌شرط خنثی‌سازی تهدید» می‌دانند، در حالی که منتقدان از جمله سازمان ملل، گروه‌های مقاومت و نهادهای بین‌المللی صرف‌نظر از توان رژیم صهیونیستی برای اجرای این طرح هشدار می‌دهند که این نقشه، فاجعه‌ای انسانی برای میلیون‌ها فلسطینی و بی‌ثباتی گسترده در خاورمیانه به دنبال خواهد داشت.

گروه بین‌الملل خبرگزاری مهر در پرونده «اشغال غزه؛ واکاوی یک طرح خطرناک اسرائیلی» انگیزه‌ها، پیامدها و واکنش‌های جهانی به این طرح پرمخاطره رژیم صهیونیستی را بررسی می‌کند.